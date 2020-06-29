«СИНГЕНТА». Двадцать лет успеха и смелый взгляд в будущее!

АКСИАЛ® 50 полностью контролирует овсюг в посевах зерновых, эффективен по всему спектру злаковых сорняков. Высокоселективен по отношению к культуре и не имеет ограничений по севообороту. Лучший партнер для баковой смеси ( ЛИНТУР® , АЛЬТО® СУПЕР ) с широким окном применения. Не смывается через 30−60 минут после обработки.

Компания «Сингента» с начала 2000 года вывела на рынок целый ряд новых препаратов, в том числе актуальных для условий Западной Сибири.

Эффективность работы препарата АКСИАЛ® 50 на яровой пшенице , норма расхода 0,8 л/га , по сравнению с контролем

КАМАРО® — cелективный гербицид системного действия для весеннего применения и послевсходовой обработки для сдерживания двудольных сорняков в посевах зерновых культур и кукурузы. Комбинация двух действующих веществ (флорасулам + сложный эфир 2,4-Д-кислоты) позволяет подавлять уникальный спектр сорняков, как однолетних, так и многолетних.

Первые визуальные признаки действия препарата заметны на следующий день после обработки, а при определенных погодных условиях — уже через несколько часов.

Температура воздуха, при которой можно начинать обработки КАМАРО®, от +5 °С. При этой температуре начинается активный рост большинства двудольных сорняков. Оптимальная температура на момент обработки для большинства гербицидов — от +10 до +25 °С. Довольно широкое окно применения (от кущения до второго междоузлия) и хорошая совместимость позволяют использовать КАМАРО® в баковых смесях с препаратами из других химических групп и с удобрениями.

Оригинальный азоксистробин, разработанный и изготовленный компанией «Сингента», лежит в основе АМИСТАР®-технологии, которой более 15 лет доверяют производители.

АМИСТАР®-технология имеет свыше 600 регистраций более чем в 40 различных составах, использовалась на более чем 500 миллионах гектаров на 120 различных культурах и дала свыше 250 миллионов тонн дополнительного урожая. В настоящий момент под знаком «ДОКАЗАНО Технология АМИСТАР®» глобально объединено 18 брендов.

Для условий Сибири наибольший интерес представляют продукты АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР® ГОЛД.

АМИСТАР® ЭКСТРА — системный комбинированный фунгицид для защиты зерновых культур, подсолнечника, рапса, кукурузы и сахарной свеклы. Сочетание высокоэффективных действующих веществ позволяет препарату контролировать весь спектр заболеваний при любой степени их развития, а также помогает культуре сформировать высокий урожай в условиях стресса. АМИСТАР® ЭКСТРА дает растению возможность более эффективно усваивать азот из почвы и способствует оптимизации использования азотных удобрений, в результате чего повышается урожайность. АМИСТАР® ЭКСТРА, в отличие от триазольных фунгицидов, не только защищает от болезней, но и сохраняет генетически запрограммированные показатели структуры урожая (число продуктивных стеблей, число зерен в колосе, масса 1000 зерен) в зависимости от фазы развития растений на момент обработки.

АМИСТАР® ГОЛД — высокоэффективный системный комбинированный фунгицид для защиты подсолнечника от комплекса болезней.

АМИСТАР® ГОЛД высокоэффективен против гнилей корзинки, обладает сбалансированным физиологическим действием, помогает культуре противостоять абиотическим стрессам.

Посев подсолнечника: контроль.