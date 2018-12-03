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Синоптики рассказали, что идущие на Алтай 40-градусные морозы «не будут аномальными»

В Сибири устанавливается морозная погода. Так в Красноярском крае и Якутии похолодает до -50 градусов, сообщает Росгидрометцентр. А в Новосибирской области и на Алтае 4−6 декабря столбики термометров опустятся до 35…40 градусов ниже нуля, пишет ТАСС.

Мороз. Собака.
Мороз. Собака.
Олег Богданов

В отдельных районах Западной Сибири холода будут аномальными и достигнут 42−48 градусов ниже нуля, что ниже нормы для этих дат на 10−12 градусов. И это аномалия. А вот снижение температуры до -40 градусов на юге СФО — это ниже климатической нормы, но не относится к категории аномальных морозов, заявил пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин:

Мы предполагаем, что сейчас возобновится вторжение арктических воздушных масс в Новосибирскую область и смежные регионы. Сегодня синоптики дали штормовое предупреждение об аномально холодной, морозной погоде на 4−6 декабря по районам Томской и Кемеровской областей. Там ожидаются морозы до -40…-43, а по востоку Томской — до -48 градусов. Для начала декабря это, конечно, аномальный холод, температура примерно на 10−12 градусов ниже нормы.

В краевом гидрометцентре уточнили, что с 3 по 6 декабря в нашем регионе заметно похолодает. Ночью в предгорных районах будет -32 …-37 градусов.

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