Синоптики рассказали, когда на Алтае в октябре придут дневные морозы

Как уточнила ученый, первая декада октября будет самой теплой. В это время температура воздуха ночью будет +5…+7 градусов (и лишь временно при прояснении возможны заморозки до -7). А днем ожидается +8…+16 (а в некоторые дни и выше +20) градусов.
Людмила Тарлыкова,
ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов Западно-Сибирского гидрометценра:
Во второй и третьей декадах ожидаем перестройку синоптических процессов с преобладанием северо-западных потоков и затоков более холодного воздуха с арктического побережья.
В последующие дни месяца по ночам будет −2…+3 градуса, а днём ожидаются +6…+11 градусов. При этом в конце октября ночью в среднем похолодает до —7 градусов, местами до -12. Днём установится температура 0…-2.
Первые десять дней пройдут почти без дождей. А вторая и третья декады будут частые ливни, также возможен мокрый снег.