Синоптики рассказали, когда на Алтае в октябре придут дневные морозы

Если в начале октября жителей Алтайского края, Респубилки Алтай и Кузбасса балует теплая погода, то к концу месяца надо ожидать морозов не только ночью, но и днем. Об этом сайту Sibnet.ru рассказала ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов Западно-Сибирского гидрометценра Людмила Тарлыкова.

Как уточнила ученый, первая декада октября будет самой теплой. В это время температура воздуха ночью будет +5…+7 градусов (и лишь временно при прояснении возможны заморозки до -7). А днем ожидается +8…+16 (а в некоторые дни и выше +20) градусов.

Людмила Тарлыкова,

ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов Западно-Сибирского гидрометценра:

Во второй и третьей декадах ожидаем перестройку синоптических процессов с преобладанием северо-западных потоков и затоков более холодного воздуха с арктического побережья.

В последующие дни месяца по ночам будет −2…+3 градуса, а днём ожидаются +6…+11 градусов. При этом в конце октября ночью в среднем похолодает до —7 градусов, местами до -12. Днём установится температура 0…-2.

Первые десять дней пройдут почти без дождей. А вторая и третья декады будут частые ливни, также возможен мокрый снег.