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Синоптики рассказали, какой будет погода в июне

В июне температура выше обычной ожидается на большей части России, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Однако исключением будут районы Сибири и Дальнего Востока.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле.
Михаил Хаустов

Прохладная погода в июне может быть в районах Красноярского края, Хакасии и Тыве, почти во всей Иркутской области и всем Забайкалье. А также в Еврейской автономной области, районах Хабаровска, на Сахалине и в Магаданской области.

Теплее один и более градус в начале лета будет в Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Колыме и Чукотке. Как отметили в Гидрометцентре, глобальное потепление быстрее всего разогревает именно север, поэтому здесь почти каждое лето фиксируется превышение привычных температур.

В Москве в первом календарном месяце лета будет теплее обычного. Среднесуточная температура в норме для этого месяца составляет 16,6 градуса, по ночам — около 11 градусов тепла, а днем — примерно 21 градус.

Меньше обычного осадков будет на севере Красноярского края, в Ненецком округе, Чукотке, заволжских районах Астраханской области, республиках Северного Кавказа. Их дефицит ожидают в центральных районах Красноярского края и в Забайкалье.

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