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Фоторепортаж. Сыры из Ребрихи и Карагужа продают в нескольких метрах от резиденции Владимира Путина

В Москве на текущей неделе завершает свою работу главный гастрономический осенний праздник страны — «Золотая осень». На центральных площадках столицы лучшие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности со всей России представляют широкий ассортимент высококачественных продуктов питания. Почетными участниками фестиваля стали мастера-сыроделы из Алтайского края.

Гастрономический осенний праздник – «Золотая осень».
Гастрономический осенний праздник – «Золотая осень».
АО «Барнаульский молочный комбинат».

С 4 октября в самом центре Москвы на Красной площади алтайские сыры и сливочное масло для москвичей и гостей мегаполиса презентуют специалисты крупнейшего предприятия Алтайского края — Барнаульского молочного комбината.

В фермерском домике, расположенном в импровизированной сельской деревне у ГУМа, барнаульцы представили как классические твердые сыры «Советский», «Швейцарский», «Горный», выработанные на маслосырзаводе в селе Карагуж, так и новую продукцию — премиум-сыр Romber с пажитником и козьим молоком. Особой популярностью у иностранных туристов пользуются полутвердые сыры «Чизбир», «Чуйский», «Манжерок», произведенные на сырзаводе в селе Ребриха.

Кроме того, в экспозиции алтайских предприятий представлены сыры «Логовской сыроварни», мед и оздоровительная продукция предприятия «Пчела и человек».

По традиции масштабный гастрономический фестиваль «Золотая осень» наполнен большой творческой программой: фольклорными концертами, интересными лекциями, мастер-классами, экскурсиями. Завершится осенний праздник 13 октября.

Барнаульцы могут оценить новый премиум-сыр Romber с пажитником и козьим молоком в фирменных павильнах «Молочные продукты» АО «Барнаульский молочный комбинат».

Адреса в Барнауле:
  • пр. Космонавтов, 63.
  • ул. Антона Петрова, 219
  • ул. Антона Петрова-Попова, 61
  • ул. Солнечная поляна, 37
  • ул. Малахова, 57
  • ул. Солнечная поляна, 21
  • ул. Попова, 88
  • ул. Гущина, 154
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