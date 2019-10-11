Фоторепортаж. Сыры из Ребрихи и Карагужа продают в нескольких метрах от резиденции Владимира Путина

С 4 октября в самом центре Москвы на Красной площади алтайские сыры и сливочное масло для москвичей и гостей мегаполиса презентуют специалисты крупнейшего предприятия Алтайского края — Барнаульского молочного комбината.
В фермерском домике, расположенном в импровизированной сельской деревне у ГУМа, барнаульцы представили как классические твердые сыры «Советский», «Швейцарский», «Горный», выработанные на маслосырзаводе в селе Карагуж, так и новую продукцию — премиум-сыр Romber с пажитником и козьим молоком. Особой популярностью у иностранных туристов пользуются полутвердые сыры «Чизбир», «Чуйский», «Манжерок», произведенные на сырзаводе в селе Ребриха.
Кроме того, в экспозиции алтайских предприятий представлены сыры «Логовской сыроварни», мед и оздоровительная продукция предприятия «Пчела и человек».
По традиции масштабный гастрономический фестиваль «Золотая осень» наполнен большой творческой программой: фольклорными концертами, интересными лекциями, мастер-классами, экскурсиями. Завершится осенний праздник 13 октября.
Барнаульцы могут оценить новый премиум-сыр Romber с пажитником и козьим молоком в фирменных павильнах «Молочные продукты» АО «Барнаульский молочный комбинат».
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