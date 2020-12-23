« Новоалтайский маслосырзавод » стал золотым призером крупнейшей международной выставки продуктов питания «Продэкспо-2020». На суд жюри технологи завода представали фирменный твердый сыр «Раут» и инновационную разработку — полутвердый сыр «Васабич». Оба образца жюри оценило на золотую медаль. Сергей Газукин, генеральный директор компании, рассказал, как стала возможна эта победа.

— Какой сегмент на рынке занимает ваша продукция?

— «Новоалтайский маслосыр­завод» позиционирует свой продукт как товар для потребителя среднего и выше среднего уровня дохода. Мы неоднократно пытались расширить нишу, но, к сожалению, в более низком ценовом сегменте производить продукт хорошего качества практически невозможно.

Рынок молочного сырья очень сложный и непредсказуемый, особенно когда рядом присутствуют крупные комбинаты, стимулирующие спекулятивное повышение цены на хорошее, качественное сырье. Между тем в каждом регионе своя экономическая ситуация и уровень заработных плат, от этого зависят и потребительская корзина, и покупательная способность населения. Мы прямо говорим, что наша продукция по большей части продается в регионах ЦФО и УФО, в Сибири наши сыры имеют более скромный спрос.

— Несмотря на меры поддержки, многие предприятия из-за COVID-19 лишились части рынков сбыта и, как следствие, дохода. Как пандемия повлияла на вас?

— Как и на всех производителей, негативно, но не критично. У нас существенно просел рынок, ориентированный на HoReCa (сфера услуг), но мы исправили эту ситуацию на фоне валовых продаж за счет федерального ритейла. Пришлось увеличивать количество дистрибьюторов, работающих с федеральными сетями, и самим заключать прямые контракты с сетевиками. С мая 2020 года мы являемся поставщиком в ТС «Магнит», нам предоставили 1050 торговых точек на территории четырех регионов — это Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области, а также Красноярский край.

— Контракт с «Магнитом» требует больших объемов и бесперебойной поставки продуктов. Где вы приобретаете молочное сырье?

— Пожалуй, это самый интересный и самый злободневный вопрос. На данный момент молоко мы закупаем исключительно в молочных хозяйствах. Это прежде всего определяет качество и регулярность поставок. Подобные контракты требуют стабильного финансового состояния и рынка сбыта. Если мы утвердили объем 100 тонн в день, то их гарантированно надо переработать и продать, чтобы оплатить стоимость сырья. Это значит, что завод нельзя остановить или отказаться от поставки.

Важно все время развиваться, расширять мощности. Например, в апреле мы закупили дополнительные сыродельные ванны и формы. Это помогло увеличить объемы производства, не удлиняя рабочий день и не прибегая к ночным сменам. Что касается приобретения упаковочной линии флоупак и оборудования для резки сыра, то это как раз необходимость, связанная с работой с сетями. Дело в том, что большая часть федеральных и локальных торговых сетей уходит от весовой продукции.

Твердый сыр «Раут» и полутвердый сыр «Васабич». ООО «Новоалтайский маслосырзавод»

— Переоборудование и модернизация требует колоссальных вложений. Не трудно на этапе окупаемости инвестиционного проекта входить в подобные затраты?

— На данных этапах развития нашего предприятия существенную поддержку мы получили от Алтайского фонда микрозаймов в виде льготного процента на закупку оборудования, ну и, конечно, по федеральной программе субсидирования затрат удалось частично возместить понесенные расходы. Также, как первые резиденты ТОСЭР, мы постоянно взаимодействуем с министерст­вом экономического развития Алтайского края.

— Все-таки меры государст­венной поддержки работают?

— Да, работают, и не только в переоборудовании. С самого первого дня наш завод плотно сотрудничает с Центром поддержки малого и среднего предпринимательства. Его сотрудники оказывают консультативную помощь, организуют выставки, бизнес-миссии, различного рода семинары и вебинары, и все на безвозмездной основе. Это сотрудничество принесло нашему заводу много контрактов.

— Как при увеличении производства не потерять в качестве?

— За два года работы предприятия нам удалось увеличить объемы выпускаемой продукции в три раза. Чтобы не потерять в качестве, нам требуется только хорошее сырье, и все, собственно. Беда в том, что высококачественного молока в крае производится мало, а спрос на него большой и все время растет. Конкуренция на рынке качественного молока сегодня решается ценой, которая, естественно, затем включается в стоимость конечного продукта.

— Каковы прогнозы развития вашего предприятия и отрасли в целом?

— На мой взгляд, в последующие 3−5 лет многие переработчики Алтая могут уйти с рынка ввиду недостаточности сырья, и, к сожалению, мы можем потерять звание сырного края. Эту проблему бизнес и власть должны решать совместно уже сегодня.

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