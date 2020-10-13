«Досрочное подключение к отоплению в Барнауле оказалось востребованной услугой»

В Барнауле стартовал отопительный сезон, сама подготовка к которому является большим инвестиционным проектом. В этом году «Сибирская генерирующая компания» (СГК) на модернизацию системы теплоснабжения в столице Алтайского края направила 1,3 млрд рублей. О том, что было сделано на эти средства и как начался важный для города период, «СК» рассказал Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле.

— Александр Александрович, как в этом году в целом прошли подготовка к отопительному сезону и большая ремонтная кампания?

— Отопительный сезон в этом году в Барнауле стартовал 22 сентября. До этого дня с 10 сентября по заявкам отдельных организаций, в первую очередь из социальной сферы, мы подключали объекты к теплоснабжению досрочно. Уже к 30 сентября практически вся отопительная система в Барнауле полностью функционировала. Всего это 2905 объектов. На данный момент можно сказать, что отопительный сезон стартовал успешно.

Что касается проведения ремонтной кампании в Барнауле, то здесь необходимо отметить, что весь запланированный объем работ мы выполнили. Главное — мы переложили 32 км тепловых сетей на 22 магистральных участках, на 31 внутриквартальном участке и на шести участках рециркуляции.

В настоящий момент все работы, как у нас говорят, «с металлом» завершены. Закрываются ордера, на некоторых участках в финальной стадии работы по благоустройству территории, где производился ремонт.

До конца года нам также необходимо выполнить строительные работы на центральных тепловых пунктах. Это касается шести объектов. В ближайшие недели на каждом из них мы завершим внешние работы и перейдем к внутренней отделке. Но это никак не скажется на подаче отопления.

— Оказалась ли востребованной ваша фактически новая услуга — подача тепла по заявкам потребителей до наступления отопительного сезона?

— Да, ею воспользовались около 175 потребителей. В основном это школы, детсады и больницы, в том числе 10 многоэтажек. В этом году мы приняли решение прислушаться к сигналам наших потребителей и предоставили им возможность досрочного подключения. Уже к 10 сентября наша система была готова к «досрочке». Когда мы объявили о такой возможности, в первый же день к нам с заявлениями обратились 15 организаций.

Если следовать исключительно норме законодательства, то тепло мы обязаны подавать в дома лишь после того, как в течение пяти суток температура на улице ниже 8 градусов. Но некоторым организациям тепло необходимо подать гораздо раньше. Например, в детские сады, школы и больницы.

Могу сразу сказать, что такую же практику мы будем применять и при окончании отопительного сезона. Хотите отключиться раньше — пожалуйста! Хотите продлить отопительный сезон — такое тоже возможно. Но все будут делать по индивидуальным заявкам организаций.

— А регулировать температурный режим внутри объекта в вашей компетенции или в компетенции управляющих компаний?

— Это наша зона ответственности. Если в квартире недостаточно тепло или, наоборот, слишком жарко, то управляющая компания вызывает инспектора СГК и уже на месте определяется вариант регулировки. Возможно, проблема не наша, а внутридомовой системы теплоснабжения. Например, запорная арматура на стояке не работает или воздух попал в систему и линия «завоздушена». За это уже отвечает управляющая компания.

Максим Герасимюк и Александр Гросс Фото «ИД «Алтапресс»

— Как оцениваете уровень работы управляющих компаний и ТСЖ при подготовке к зиме и ваше взаимодействие с ними?

— Если говорить о взаимной ответственности наших специалистов и специалистов УК (или ТСЖ), то она разграничивается в точке фундамента дома. За систему отопления и качество оборудования внутри дома отвечает управляющая компания. Хотя к нам тоже поступает множество обращений от граждан о том, что «стояк не работает», «трубы холодные» и т. д.

На каждый такой сигнал мы оперативно реагируем и выезжаем по указанному адресу. Там уже стараемся совместно с работниками УК решить проблему.

Управляющая компания обязана к началу отопительного сезона осуществить ревизию запорной арматуры, промывку системы отопления, выполнить опрессовку и т. д. Ей необходимо это сделать для получения паспорта готовности дома к подаче тепла.

Объективно говоря, в Барнауле достаточно много УК и ТСЖ, которые очень добросовестно выполняют возложенную на них работу. Но есть и отдельные компании, которые из года в год срывают сроки подготовки из-за халатного отношения или непрофессионализма.

Если УК не выполнила гидравлическую настройку при подготовке дома к отопительному сезону, то энергетики не выдадут заключение о технической готовности систем отопления и горячего водоснабжения дома к зиме. Мы в таких случаях обращаемся в надзорные органы, в частности, в прокуратуру. После этого на нерадивых жилищников могут наложить административные штрафы.

— В этом году на сайте СГК появился сервис «Общественный контроль теплоснабжения». Для чего он нужен?

— Информирование потребителей и прозрачность всей работы — один из приоритетов нашей компании. Поэтому мы на своем сайте полностью раскрываем всю информацию о том, как осуществляется подготовка к отопительному сезону, как он стартовал, сколько средств потрачено, какие работы или закупки выполнены в рамках реализации инвестиционной программы.

Что касается нового сервиса, то благодаря ему каждый житель Барнаула может в режиме онлайн информировать нас о том, тепло у него в доме или прохладно. Также он в состоянии следить за этим из любой точки планеты. Мы в свою очередь не просто получаем информацию от потребителей, а анализируем ее и при возникновении какой-то проблемы выезжаем на место.

— Будет ли предстоящей зимой в Барнауле тепло и началась ли уже подготовка к следующему отопительному сезону?

— Могу ответственно заявить, что этой зимой Барнаул не замерзнет. Нормативный запас угля на наших станциях сформирован с превышением. Все оборудование на ТЭЦ прошло проверку и при необходимости было обновлено. Таким образом мы готовы к максимальной нагрузке и пиковым температурным режимам.

Я помню, что в 2000 году в Барнауле температура опустилась зимой до -50 градусов. И даже в тех условиях система выдержала столь суровое испытание.

Что касается подготовки к отопительному сезону-2021/22, то могу сказать, что это процесс непрерывный. Мы уже составили план и приступили к проектированию тех участков и ЦТП, где будут производиться модернизационные работы.

Это важно сделать заранее для того, чтобы до конца 2020 года завершить проектирование и приступить к формированию большой программы по закупке всех необходимых материалов и оборудования на конкурсной основе. Объем инвестиций запланирован на уровне 1,2 млрд рублей.

Цифры 38 000 кв. метров асфальта и 30 000 кв. метров газонов восстановила в 2020 году СГК после проведения ремонта магистралей.

Прошедшую онлайн-трансляцию можно посмотреть в записи: