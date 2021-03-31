Ситуация с долгами населения за электроэнергию перед АО «Алтайэнергосбыт» остаётся сложной

- г. Барнаул — 40,13 млн рублей;
- Первомайский район — 33,39 млн рублей;
- г. Бийск — 22,84 млн рублей;
- Бийский район — 20,17 млн рублей;
- Павловский район — 15,84 млн рублей.
- г. Горно-Алтайск — 37,93 млн рублей;
- Майминский район — 29,91 млн рублей;
- Турочакский район — 13,97 млн рублей;
- Шебалинский район — 8,74 млн рублей;
- Чемальский район -7,25 млн рублей.
Сергей Петров,
заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:
— Сложная ситуация с долгами населения за электроэнергию — это «наследство» прошлого года. Действовавший тогда запрет на начисление пени и отключение электроэнергии должникам-физическим лицам, заметно подорвал платёжную дисциплину. С начала года действие всех штрафных санкций возобновлено. Мы призываем клиентов, не дожидаясь начисления пени, ограничения энергоснабжения, судебных разбирательств, влекущих возникновение дополнительных расходов, оперативно погасить имеющуюся задолженность и впредь оплачивать потреблённый ресурс своевременно.