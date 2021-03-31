Ситуация с долгами населения за электроэнергию перед АО «Алтайэнергосбыт» остаётся сложной

С начала года долг жителей Алтайского края и Республики Алтай — клиентов АО «Алтайэнергосбыт» — вырос почти на 83 млн рублей и на 01 марта 2021 года составил 442 млн рублей (Алтайский край — более 318 млн рублей, Республика Алтай — почти 124 млн рублей).

Больше всего долгов накопили жители региональных столиц: в Барнауле — 40,13 млн рублей, в Горно-Алтайске — 37,93 млн рублей.