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Ситуация с долгами населения за электроэнергию перед АО «Алтайэнергосбыт» остаётся сложной

С начала года долг жителей Алтайского края и Республики Алтай — клиентов АО «Алтайэнергосбыт» — вырос почти на 83 млн рублей и на 01 марта 2021 года составил 442 млн рублей (Алтайский край — более 318 млн рублей, Республика Алтай — почти 124 млн рублей).

Больше всего долгов накопили жители региональных столиц: в Барнауле — 40,13 млн рублей, в Горно-Алтайске — 37,93 млн рублей.

Деньги и электроэнергия.
Деньги и электроэнергия.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA
В пятерку муниципалитетов с самой плохой платёжной дисциплиной населения в Алтайском крае вошли:
  1. г. Барнаул — 40,13 млн рублей;
  2. Первомайский район — 33,39 млн рублей;
  3. г. Бийск — 22,84 млн рублей;
  4. Бийский район — 20,17 млн рублей;
  5. Павловский район — 15,84 млн рублей.
В Республике Алтай:
  1. г. Горно-Алтайск — 37,93 млн рублей;
  2. Майминский район — 29,91 млн рублей;
  3. Турочакский район — 13,97 млн рублей;
  4. Шебалинский район — 8,74 млн рублей;
  5. Чемальский район -7,25 млн рублей.

Сергей Петров,
заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:

— Сложная ситуация с долгами населения за электроэнергию — это «наследство» прошлого года. Действовавший тогда запрет на начисление пени и отключение электроэнергии должникам-физическим лицам, заметно подорвал платёжную дисциплину. С начала года действие всех штрафных санкций возобновлено. Мы призываем клиентов, не дожидаясь начисления пени, ограничения энергоснабжения, судебных разбирательств, влекущих возникновение дополнительных расходов, оперативно погасить имеющуюся задолженность и впредь оплачивать потреблённый ресурс своевременно.

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