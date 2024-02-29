Скачать квитанцию на оплату услуг ЖКХ — просто, быстро, удобно

Для этого круглосуточно функционирует сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг».
Чтобы скачать квитанцию, достаточно выбрать поставщика услуг, указать лицевой счёт и контактный телефон.
Список организаций Алтайского края и Республики Алтай, чьи счета можно скачать онлайн:
- АО «Алтайэнергосбыт»;
- АУ «Кызыл-Озек-Сервис», г. Горно-Алтайск;
- МУП «Городское», г. Алейск;
- МУП «Волчихинские коммунальные системы»;
- МУП «ЖКХ Акташ», МО «Улаганский»;
- МУП «Коммунальщик», г. Яровое;
- МУП «КС», с. Косиха;
- МУП «Райтоп», Благовещенсий район;
- МУП «Теплоресурс Змеиногорского района»;
- МУП «Тёплый ключ» Ключевского района;
- МУП «Теплосбыт», Славгород;
- МУП «Тепловодснаб», Табунский район;
- МУП «Энергетик», Бийский район;
- МУП «Третьяковский коммунальщик»;
- ООО «Восток», с. Улаган;
- ООО «Золотой ресурс», Майминский район;
- ООО «Эко-Гарант», регоператор Заринской зоны;
- ООО «Родник», г. Алейск;
- ООО «Экотранс», регоператор Алейской зоны и т.д.
Полный список уточняйте на сайте компании «Алтайэнергосбыт».
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