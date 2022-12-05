Скажите: «Чи-и-и-из!»

Сыр — один из самых универсальных продуктов на кухне, без него не обходятся ни основные блюда, ни салаты, ни даже десерты. На сегодняшний день прилавки пестрят новыми названиями и видами сыров. Но как выбрать именно тот, что нужен вам?

Конечно, сыр — продукт самодостаточный. Но сыр — продукт, который является ингредиентом огромного количества блюд в самых разных кухнях мира. Практически у каждой хозяйки в холодильнике всегда есть кусочек пикантного продукта — на тот случай, если придётся готовить блюдо с этой «секретной» добавкой.

Существует огромное количество разновидностей сыров, каждая из которых обладает своей консистенцией, вкусом и своим назначением. Чтобы приготовить вкусное блюдо и не испортить его неподходящим сыром, необходимо знать, в каких целях используют ту или иную разновидность этого продукта.

В принципе основная технология приготовления одинакова: молоко нагревают, вносят закваски, которые дают вкус, сычужный фермент, который позволяет молоку свернуться — образовать сырное зерно и сыворотку. Сыворотку отделяют, сырное зерно отправляется на формование. После сформированные головки сыра идут в посолку, упаковываются и выдерживаются на полках от месяца до нескольких лет.

Если вам во сне и наяву грезятся спагетти, то смело выбирайте твёрдые сыры, например «Пармезан», «Алтайский», «Швейцарский». Эти сыры идеальны для внесения последнего штриха к салатам и макаронным изделиям.

Любите готовить пиццу — вам подойдёт моцарелла.

К полутвёрдым сырам относят такие сыры, как «Российский», «Сливочный», «Гауда» и «Тильзитер». Они находка для тех, кто хочет приготовить суп, салат, соус или запечь мясо или рыбу. Лидером продаж были и остаются сыры, знакомые нам с детства, например «Российский» и «Голландский». Привлекают они своей невысокой ценой и функциональным применением. Такие сыры — отличный выбор для приготовления омлетов, салатов, макарон, мяса.

К салатам с зеленью и овощами подходит рассольный сыр — брынза. Сыр созревает и хранится в солёном растворе, поэтому салат с ним нет нужды солить.

Вы гурман? Тогда остановите свой взгляд на мягких сырах с плесенью — бри и камамбере. Лакомятся этими сырами вприкуску с хрустящими ржаными хлебцами или крекерами.

Кипринский бутерброд. Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

1 Кипринский бутерброд Сыр Сливочный. Фото предоставлено АО «ТД «Киприно» Время приготовления — 20 минут. Требуется: 200 г сыра «Сливочный» ТМ Киприно

150 г колбасы варёной

1 помидор

2 небольших солёных огурца

Свежий батон

Майонез; соль и перец по вкусу Как приготовить: Колбасу, помидор, солёные огурцы порезать мелкими кубиками. К этим ингредиентам добавить майонез, соль, перец по вкусу.

Батон нарезать на ломтики толщиной 1 см. На ломтик выложить смесь из колбасы, помидоров и солёных огурцов.

Сыр натереть на средней терке, посыпать им сверху бутерброды.

Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10−15 минут.

Приятного аппетита!

Спагетти по-Кипрински. Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

2 Спагетти по-Кипрински Сыр Алтайский. Фото предоставлено АО «ТД «Киприно» Время приготовления — 15 минут. Требуется: 200 г спагетти из твёрдых

сортов пшеницы

100 г сыра «Алтайский»

ТМ Киприно

50 г бекона

1 сливовидный помидор

Соль и сливочное масло по вкусу Как приготовить: Спагетти отварить в кипящей подсоленной воде до готовности, 5−7 минут. После откинуть на дуршлаг. Кастрюлю, в которой варились спагетти, поставить на тёплую конфорку и положить в неё сливочное масло. В растопленное масло положить спагетти и перемешать. Бекон обжарить на сковороде, вытащить. После обжарить дольки помидора на высоком огне. Выложить на тарелку спагетти, сверху бекон и дольки помидора. После посыпать сыром. Приятного аппетита!

Омлет по-Кипрински. Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

3 Омлет по-Кипрински Сыр Российский. Фото предоставлено АО «ТД «Киприно» Время приготовления — 20 минут. Требуется: 3 яйца

20 г свежих шампиньонов

20 г ветчины

1 сливовидный помидор

10 г красного лука

100 г сыра «Российский» ТМ Киприно

Соль и растительное масло по вкусу Как приготовить: Нарезать шампиньоны пластиками. Лук, ветчину и помидоры нарезать небольшими кубиками.

Обжарить шампиньоны. После добавить лук, ветчину и продолжать обжаривать. К ним добавить помидор и ещё минуту подержать на огне.

Яйца взбить венчиком и вмешать их в обжаренные ингредиенты на сковороде.

Накрыть крышкой на 2−3 минуты. После посыпать сыром «Российский». Свернуть получившийся омлет пополам.

Приятного аппетита!

Летний салат с брынзой. Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

4 Летний салат с брынзой Сыр Брынза. Фото предоставлено АО «ТД «Киприно» Время приготовления — 15 минут. Требуется: 2 средних помидора

1 огурец

1 болгарский перец ( желательно жёлтого цвета)

желательно жёлтого цвета) 100 г «Брынзы» ТМ Киприно

Микс зелёных салатов

Оливки

Укроп

Петрушка

Лук зелёный

Масло оливковое Как приготовить:

Порезать помидор и огурцы кубиками или брусочками. Перец — соломкой, брынзу — пластиками, так она лучше раскрывает свой вкус.

Соединить овощи, брынзу, микс зелёных салатов, оливки, измельчённую зелень и заправить оливковым маслом.

Для более яркого вкуса рекомендуем потереть небольшую часть брынзы.

Салат не солить!

Приятного аппетита!

Как хранить сыр?

По правилам сыры нельзя располагать рядом с другими продуктами, поскольку они впитывают в себя посторонние запахи. По этой причине для сыров выделяют полку рядом с молочными продуктами. Если в магазине вы видите, что сыры лежат рядом с колбасой, смело проходите мимо, поскольку это является нарушением.

Важно Выбирая сыр, обращайте внимание на его запах, вид и плотность. Сыр должен иметь однородный, не слишком выраженный окрас, плотную консистенцию и поверхность без слизи. Не приобретайте продукт, не имеющий запаха вообще и обладающий кислым запахом.