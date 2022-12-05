5 декабря
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Потребитель

Скажите: «Чи-и-и-из!»

Сыр — один из самых универсальных продуктов на кухне, без него не обходятся ни основные блюда, ни салаты, ни даже десерты. На сегодняшний день прилавки пестрят новыми названиями и видами сыров. Но как выбрать именно тот, что нужен вам?

Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

Конечно, сыр — продукт самодостаточный. Но сыр — продукт, который является ингредиентом огромного количества блюд в самых разных кухнях мира. Практически у каждой хозяйки в холодильнике всегда есть кусочек пикантного продукта — на тот случай, если придётся готовить блюдо с этой «секретной» добавкой.

Существует огромное количество разновидностей сыров, каждая из которых обладает своей консистенцией, вкусом и своим назначением. Чтобы приготовить вкусное блюдо и не испортить его неподходящим сыром, необходимо знать, в каких целях используют ту или иную разновидность этого продукта.

В принципе основная технология приготовления одинакова: молоко нагревают, вносят закваски, которые дают вкус, сычужный фермент, который позволяет молоку свернуться — образовать сырное зерно и сыворотку. Сыворотку отделяют, сырное зерно отправляется на формование. После сформированные головки сыра идут в посолку, упаковываются и выдерживаются на полках от месяца до нескольких лет.
Если вам во сне и наяву грезятся спагетти, то смело выбирайте твёрдые сыры, например «Пармезан», «Алтайский», «Швейцарский». Эти сыры идеальны для внесения последнего штриха к салатам и макаронным изделиям.

Любите готовить пиццу — вам подойдёт моцарелла.
К полутвёрдым сырам относят такие сыры, как «Российский», «Сливочный», «Гауда» и «Тильзитер». Они находка для тех, кто хочет приготовить суп, салат, соус или запечь мясо или рыбу. Лидером продаж были и остаются сыры, знакомые нам с детства, например «Российский» и «Голландский». Привлекают они своей невысокой ценой и функциональным применением. Такие сыры — отличный выбор для приготовления омлетов, салатов, макарон, мяса.

К салатам с зеленью и овощами подходит рассольный сыр — брынза. Сыр созревает и хранится в солёном растворе, поэтому салат с ним нет нужды солить.
Вы гурман? Тогда остановите свой взгляд на мягких сырах с плесенью — бри и камамбере. Лакомятся этими сырами вприкуску с хрустящими ржаными хлебцами или крекерами.

Кипринский бутерброд.
Кипринский бутерброд.
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»
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Кипринский бутерброд
Сыр Сливочный.
Сыр Сливочный.
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

Время приготовления — 20 минут.

Требуется:

  • 200 г сыра «Сливочный» ТМ Киприно
  • 150 г колбасы варёной
  • 1 помидор
  • 2 небольших солёных огурца
  • Свежий батон
  • Майонез; соль и перец по вкусу

Как приготовить:

Колбасу, помидор, солёные огурцы порезать мелкими кубиками. К этим ингредиентам добавить майонез, соль, перец по вкусу.
Батон нарезать на ломтики толщиной 1 см. На ломтик выложить смесь из колбасы, помидоров и солёных огурцов.
Сыр натереть на средней терке, посыпать им сверху бутерброды.
Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10−15 минут.
Приятного аппетита!

Спагетти по-Кипрински.
Спагетти по-Кипрински.
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»
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Спагетти по-Кипрински
Сыр Алтайский.
Сыр Алтайский.
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

Время приготовления — 15 минут.

Требуется:

  • 200 г спагетти из твёрдых
  • сортов пшеницы
  • 100 г сыра «Алтайский»
  • ТМ Киприно
  • 50 г бекона
  • 1 сливовидный помидор
  • Соль и сливочное масло по вкусу

Как приготовить:

Спагетти отварить в кипящей подсоленной воде до готовности, 5−7 минут. После откинуть на дуршлаг. Кастрюлю, в которой варились спагетти, поставить на тёплую конфорку и положить в неё сливочное масло. В растопленное масло положить спагетти и перемешать.

Бекон обжарить на сковороде, вытащить. После обжарить дольки помидора на высоком огне.

Выложить на тарелку спагетти, сверху бекон и дольки помидора. После посыпать сыром.

Приятного аппетита!

Омлет по-Кипрински.
Омлет по-Кипрински.
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»
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Омлет по-Кипрински
Сыр Российский.
Сыр Российский.
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

Время приготовления — 20 минут.

Требуется:

  • 3 яйца
  • 20 г свежих шампиньонов
  • 20 г ветчины
  • 1 сливовидный помидор
  • 10 г красного лука
  • 100 г сыра «Российский» ТМ Киприно
  • Соль и растительное масло по вкусу

Как приготовить:

Нарезать шампиньоны пластиками. Лук, ветчину и помидоры нарезать небольшими кубиками.
Обжарить шампиньоны. После добавить лук, ветчину и продолжать обжаривать. К ним добавить помидор и ещё минуту подержать на огне.
Яйца взбить венчиком и вмешать их в обжаренные ингредиенты на сковороде.
Накрыть крышкой на 2−3 минуты. После посыпать сыром «Российский». Свернуть получившийся омлет пополам.
Приятного аппетита!

Летний салат с брынзой.
Летний салат с брынзой.
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»
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Летний салат с брынзой
Сыр Брынза.
Сыр Брынза.
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

Время приготовления — 15 минут.

Требуется:

  • 2 средних помидора
  • 1 огурец
  • 1 болгарский перец (желательно жёлтого цвета)
  • 100 г «Брынзы» ТМ Киприно
  • Микс зелёных салатов
  • Оливки
  • Укроп
  • Петрушка
  • Лук зелёный
  • Масло оливковое

Как приготовить:
Порезать помидор и огурцы кубиками или брусочками. Перец — соломкой, брынзу — пластиками, так она лучше раскрывает свой вкус.
Соединить овощи, брынзу, микс зелёных салатов, оливки, измельчённую зелень и заправить оливковым маслом.
Для более яркого вкуса рекомендуем потереть небольшую часть брынзы.
Салат не солить!
Приятного аппетита!

Как хранить сыр?

По правилам сыры нельзя располагать рядом с другими продуктами, поскольку они впитывают в себя посторонние запахи. По этой причине для сыров выделяют полку рядом с молочными продуктами. Если в магазине вы видите, что сыры лежат рядом с колбасой, смело проходите мимо, поскольку это является нарушением.

Важно

Выбирая сыр, обращайте внимание на его запах, вид и плотность. Сыр должен иметь однородный, не слишком выраженный окрас, плотную консистенцию и поверхность без слизи. Не приобретайте продукт, не имеющий запаха вообще и обладающий кислым запахом.

Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

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