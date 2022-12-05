Скажите: «Чи-и-и-из!»

Конечно, сыр — продукт самодостаточный. Но сыр — продукт, который является ингредиентом огромного количества блюд в самых разных кухнях мира. Практически у каждой хозяйки в холодильнике всегда есть кусочек пикантного продукта — на тот случай, если придётся готовить блюдо с этой «секретной» добавкой.
Существует огромное количество разновидностей сыров, каждая из которых обладает своей консистенцией, вкусом и своим назначением. Чтобы приготовить вкусное блюдо и не испортить его неподходящим сыром, необходимо знать, в каких целях используют ту или иную разновидность этого продукта.
В принципе основная технология приготовления одинакова: молоко нагревают, вносят закваски, которые дают вкус, сычужный фермент, который позволяет молоку свернуться — образовать сырное зерно и сыворотку. Сыворотку отделяют, сырное зерно отправляется на формование. После сформированные головки сыра идут в посолку, упаковываются и выдерживаются на полках от месяца до нескольких лет.
Если вам во сне и наяву грезятся спагетти, то смело выбирайте твёрдые сыры, например «Пармезан», «Алтайский», «Швейцарский». Эти сыры идеальны для внесения последнего штриха к салатам и макаронным изделиям.
Любите готовить пиццу — вам подойдёт моцарелла.
К полутвёрдым сырам относят такие сыры, как «Российский», «Сливочный», «Гауда» и «Тильзитер». Они находка для тех, кто хочет приготовить суп, салат, соус или запечь мясо или рыбу. Лидером продаж были и остаются сыры, знакомые нам с детства, например «Российский» и «Голландский». Привлекают они своей невысокой ценой и функциональным применением. Такие сыры — отличный выбор для приготовления омлетов, салатов, макарон, мяса.
К салатам с зеленью и овощами подходит рассольный сыр — брынза. Сыр созревает и хранится в солёном растворе, поэтому салат с ним нет нужды солить.
Вы гурман? Тогда остановите свой взгляд на мягких сырах с плесенью — бри и камамбере. Лакомятся этими сырами вприкуску с хрустящими ржаными хлебцами или крекерами.
Время приготовления — 20 минут.
Требуется:
- 200 г сыра «Сливочный» ТМ Киприно
- 150 г колбасы варёной
- 1 помидор
- 2 небольших солёных огурца
- Свежий батон
- Майонез; соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Колбасу, помидор, солёные огурцы порезать мелкими кубиками. К этим ингредиентам добавить майонез, соль, перец по вкусу.
Батон нарезать на ломтики толщиной 1 см. На ломтик выложить смесь из колбасы, помидоров и солёных огурцов.
Сыр натереть на средней терке, посыпать им сверху бутерброды.
Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10−15 минут.
Приятного аппетита!
Время приготовления — 15 минут.
Требуется:
- 200 г спагетти из твёрдых
- сортов пшеницы
- 100 г сыра «Алтайский»
- ТМ Киприно
- 50 г бекона
- 1 сливовидный помидор
- Соль и сливочное масло по вкусу
Как приготовить:
Спагетти отварить в кипящей подсоленной воде до готовности, 5−7 минут. После откинуть на дуршлаг. Кастрюлю, в которой варились спагетти, поставить на тёплую конфорку и положить в неё сливочное масло. В растопленное масло положить спагетти и перемешать.
Бекон обжарить на сковороде, вытащить. После обжарить дольки помидора на высоком огне.
Выложить на тарелку спагетти, сверху бекон и дольки помидора. После посыпать сыром.
Приятного аппетита!
Время приготовления — 20 минут.
Требуется:
- 3 яйца
- 20 г свежих шампиньонов
- 20 г ветчины
- 1 сливовидный помидор
- 10 г красного лука
- 100 г сыра «Российский» ТМ Киприно
- Соль и растительное масло по вкусу
Как приготовить:
Нарезать шампиньоны пластиками. Лук, ветчину и помидоры нарезать небольшими кубиками.
Обжарить шампиньоны. После добавить лук, ветчину и продолжать обжаривать. К ним добавить помидор и ещё минуту подержать на огне.
Яйца взбить венчиком и вмешать их в обжаренные ингредиенты на сковороде.
Накрыть крышкой на 2−3 минуты. После посыпать сыром «Российский». Свернуть получившийся омлет пополам.
Приятного аппетита!
Время приготовления — 15 минут.
Требуется:
- 2 средних помидора
- 1 огурец
- 1 болгарский перец (желательно жёлтого цвета)
- 100 г «Брынзы» ТМ Киприно
- Микс зелёных салатов
- Оливки
- Укроп
- Петрушка
- Лук зелёный
- Масло оливковое
Как приготовить:
Порезать помидор и огурцы кубиками или брусочками. Перец — соломкой, брынзу — пластиками, так она лучше раскрывает свой вкус.
Соединить овощи, брынзу, микс зелёных салатов, оливки, измельчённую зелень и заправить оливковым маслом.
Для более яркого вкуса рекомендуем потереть небольшую часть брынзы.
Салат не солить!
Приятного аппетита!
Как хранить сыр?
По правилам сыры нельзя располагать рядом с другими продуктами, поскольку они впитывают в себя посторонние запахи. По этой причине для сыров выделяют полку рядом с молочными продуктами. Если в магазине вы видите, что сыры лежат рядом с колбасой, смело проходите мимо, поскольку это является нарушением.
Важно
Выбирая сыр, обращайте внимание на его запах, вид и плотность. Сыр должен иметь однородный, не слишком выраженный окрас, плотную консистенцию и поверхность без слизи. Не приобретайте продукт, не имеющий запаха вообще и обладающий кислым запахом.
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