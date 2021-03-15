Сказки братьев Гримм. Волшебные истории из немецкого фольклора

Братья Гримм были выдающимися языковедами и собирателями народных немецких сказок. Они были первыми, кто осмелился обратиться к народному сказанию в качестве источника литературного творчества. Идеи своих невероятных историй Якоб и Вильгельм черпали непосредственно в народе. В оригиналах некоторых сказок сохранился и их непосредственный диалект. Братья внесли существенный вклад и в развитие немецкой культуры, и в исследование народного творчества в принципе. Первый сборник сказок увидел свет в 1812 году. Читать Братья Гримм оналйн интересно как взрослым, так и маленьким слушателям.

Интересные факты о братьях Гримм

Когда наши соотечественники слышат о братьях Гримм, то обычно их имя ассоциируется с двумя братьями — Вилгельмом и Якобом. Но на самом деле в их семье было 9 детей — восемь мальчиков и одна девочка. Сказочниками стали только двое. Судьба остальных сложилась по-разному. Кто-то умер в младенческом возрасте. Кто-то сумел найти себя в других профессиях — например, один из представителей семейства Гримм стал выдающимся гравером.

Истории из уст народа

Братья записывали народные сказания из уст самих жителей страны, и при этом старались как можно точнее зафиксировать сам текст, особенности интонации. Замысел сказочников был следующим: сохранить четкость и образность фольклора, отобразить эти истории в первозданном виде. В дальнейшем сюжеты сказок стали использоваться в основе множества других литературных произведений. Например, одна из сказок братьев Гримм легла в основу произведения другого сказочника — Х. К. Андерсена. Речь идет о сказке «Дикие лебеди».

Архетипические образы в историях

Читать сказки онлайн полезно для детей и интересно для родителей. Исследователи полагают, что фольклор был для братьев Гримм не просто основой для историй, а играл самостоятельную роль. Братья получили не писательское образование, а лингвистическое. И поэтому они стремились собрать материалы для большого издания, которое было бы посвящено немецкому народному творчеству. Как полагают современные языковеды, в самих сказках тому есть немало доказательств.

К примеру, в сказке «Красная шапочка» с психологической точки зрения речь идет о процессе взросления девочки, а данная история является архетипической. Сказка наполнена различными образами мифического плана. Например, это архетипическим является образ старухи; темный лес символизирует загробный мир. В сказке «Белоснежка» присутствует число 7, которое также в народе всегда считалось «магическим».

Оно отсылает слушателя к идее о семи добродетелях, семи стадиях человеческой жизни, а также и семи удивительных чудесах света. Вот и в сказке «Белоснежка» было использовано то же число — здесь есть семь гномов, которые заботились о юной героине в трудный час. Кстати, психологи считают, что очень полезно читать онлайн сказку Белоснежка маленьким девочкам, ведь она повествует об успешном преодолении трудностей главной героиней. По мотивам данной сказки есть и немало мультипликационных картин.

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