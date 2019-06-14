«Сказочные условия»: как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей

Как преобразится завод?
Юбилейный год будет наполнен действительно грандиозными свершениями.
В ноябре 2018 года на крупнейшей отраслевой выставке Brau Beviale в Нюрнберге руководство предприятия приняло решение о приобретении немецкой линии розлива напитков в алюминиевую банку.
Суперсовременное оборудование фирмы Krones уже закуплено и проходит таможенное оформление. В начале августа, к юбилейной дате, его планируют запустить.
На заводе подчеркивают: алюминиевая банка — удобная и практичная во всех отношениях тара. Во-первых, герметичная упаковка без доступа солнечного света позволяет надолго сохранить свежий и натуральный вкус напитка. Во-вторых, такая тара удобна в транспортировке, очень легкая, быстро охлаждается и подлежит вторичной переработке.
Запуск новой линии розлива в алюминиевую банку далеко не единственный серьезный проект этого года. Компания «Бочкари» расширяет варочное отделение основного производства, наращивает мощности холодильных установок, строит новые склады.
Все это позволит в перспективе увеличить производственные возможности предприятия. Уже сейчас компания «Бочкари» входит в пятерку крупнейших предприятий-производителей напитков в Сибири.
Как изменится село?
В том, что компания «Бочкари» активно вкладывается не только в собственное производство, но и инфраструктуру села, в минувшие выходные смогли убедиться депутаты Государственной Думы, побывавшие на Алтае. 8 июня 2019 года они осмотрели социальные объекты Бочкарей, побывали на строительной площадке местного жилого микрорайона.
Свой масштабный строительный проект завод начал пять лет назад. В начале 2014-го были заложены фундаменты, а в декабре 2015-го уже сданы первые дома. Жилье получили сразу 12 семей — учителя, врачи и специалисты предприятия.
Как рассказал депутатам генеральный директор компании «Бочкари» Вадим Смагин, жилье бочкаревцы получают от завода в социальный наем, возмещая лишь текущие платежи. Крупные затраты по эксплуатации зданий берет на себя предприятие.
Рядом с обжитыми улицами вовсю строятся новые. Четыре двухквартирных дома уже возведены. По федеральной программе к жилью проведен водопровод, канализация, электричество, проложены дороги и тротуары. В июне в новые дома въехали жильцы.
Дальнейшую застройку микрорайона по индивидуальным проектам смогут вести и сами бочкаревцы.
Есть в селе еще одна грандиозная стройка. В Бочкарях по федеральной программе возводится спортивный комплекс, предназначенный для командных видов спорта — волейбола и баскетбола. На первом этаже здания разместится просторный зал с раздвижными трибунами, профессиональным паркетом и современным оснащением.
Этажом выше будет пространство для занятий фитнесом, танцевальная студия и площадка для секции борьбы.
Увиденное депутатов Госдумы поразило. «Мы увидели, что в Алтайском крае все делается для людей, создано хорошие условия для занятий спортом, — рассказал многократный чемпион по самбо Мурат Хасанов. — Хочу сказать большое спасибо людям, которые все это создали. Здесь просто сказочные условия: занимайся спортом и иди вперед».
Для удобства приезжающих гостей в Бочкарях ведется строительство комфортабельной гостиницы. Для спортсменов здесь сделали помещения под инвентарь, просторные душевые, прачечную, отдельную комнату-гладильню. Есть жилые секции для мальчиков-хоккеистов и фигуристок. Отдельный блок оборудуют для волейболистов, которые планируют проводить сборы в Бочкарях.
В ближайшие годы в селе хотят построить еще и бассейн. 10 июня 2019 года председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что объект будут рекомендовать для внесения в одну из федеральных программ.
Как проходил товарищеский матч?
Ярким завершением пребывания депутатов Госдумы в Бочкарях стал товарищеский матч по хоккею с участием членов правительства Алтайского края, местных предпринимателей и, конечно, Вячеслава Фетисова.
Встреча, посвященная Дню России, получилась серьезной, без поддавков и уступок. Тем не менее сборная депутатов обошла хорошо сыгранную команду НХЛ «Бочкари» 40+", итоговый счет оказался 8:3.
В память об этом матче Вячеслав Фетисов подарил музею свою именной свитер. «В нем я практически ничего не проигрывал», — сказал знаменитый спортсмен.