«Сказочные условия»: как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей

В начале августа компания «Бочкари» отметит свое 30-летие. К этому событию предприятие активно готовится, на производстве устанавливают дополнительное оборудование, в селе запускаются новые социальные объекты. В том, что «Бочкари» — это пример для подражания не только в крае, но и в целом в России, в минувшие выходные смогли убедиться депутаты Госдумы, гостившие на Алтае.

Как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей

Как преобразится завод?

Юбилейный год будет наполнен действительно грандиозными свершениями.

В ноябре 2018 года на крупнейшей отраслевой выставке Brau Beviale в Нюрнберге руководство предприятия приняло решение о приобретении немецкой линии розлива напитков в алюминиевую банку.

Суперсовременное оборудование фирмы Krones уже закуплено и проходит таможенное оформление. В начале августа, к юбилейной дате, его планируют запустить.

На заводе подчеркивают: алюминиевая банка — удобная и практичная во всех отношениях тара. Во-первых, герметичная упаковка без доступа солнечного света позволяет надолго сохранить свежий и натуральный вкус напитка. Во-вторых, такая тара удобна в транспортировке, очень легкая, быстро охлаждается и подлежит вторичной переработке.

Как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей Ирина Пергаева

Запуск новой линии розлива в алюминиевую банку далеко не единственный серьезный проект этого года. Компания «Бочкари» расширяет варочное отделение основного производства, наращивает мощности холодильных установок, строит новые склады.

Все это позволит в перспективе увеличить производственные возможности предприятия. Уже сейчас компания «Бочкари» входит в пятерку крупнейших предприятий-производителей напитков в Сибири.

Как изменится село?

В том, что компания «Бочкари» активно вкладывается не только в собственное производство, но и инфраструктуру села, в минувшие выходные смогли убедиться депутаты Государственной Думы, побывавшие на Алтае. 8 июня 2019 года они осмотрели социальные объекты Бочкарей, побывали на строительной площадке местного жилого микрорайона.

Свой масштабный строительный проект завод начал пять лет назад. В начале 2014-го были заложены фундаменты, а в декабре 2015-го уже сданы первые дома. Жилье получили сразу 12 семей — учителя, врачи и специалисты предприятия.

Как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей Ирина Пергаева

Как рассказал депутатам генеральный директор компании «Бочкари» Вадим Смагин, жилье бочкаревцы получают от завода в социальный наем, возмещая лишь текущие платежи. Крупные затраты по эксплуатации зданий берет на себя предприятие.

Рядом с обжитыми улицами вовсю строятся новые. Четыре двухквартирных дома уже возведены. По федеральной программе к жилью проведен водопровод, канализация, электричество, проложены дороги и тротуары. В июне в новые дома въехали жильцы.

Как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей Ирина Пергаева

Дальнейшую застройку микрорайона по индивидуальным проектам смогут вести и сами бочкаревцы.

Есть в селе еще одна грандиозная стройка. В Бочкарях по федеральной программе возводится спортивный комплекс, предназначенный для командных видов спорта — волейбола и баскетбола. На первом этаже здания разместится просторный зал с раздвижными трибунами, профессиональным паркетом и современным оснащением.

Как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей Ирина Пергаева

Этажом выше будет пространство для занятий фитнесом, танцевальная студия и площадка для секции борьбы.

Увиденное депутатов Госдумы поразило. «Мы увидели, что в Алтайском крае все делается для людей, создано хорошие условия для занятий спортом, — рассказал многократный чемпион по самбо Мурат Хасанов. — Хочу сказать большое спасибо людям, которые все это создали. Здесь просто сказочные условия: занимайся спортом и иди вперед».

Для удобства приезжающих гостей в Бочкарях ведется строительство комфортабельной гостиницы. Для спортсменов здесь сделали помещения под инвентарь, просторные душевые, прачечную, отдельную комнату-гладильню. Есть жилые секции для мальчиков-хоккеистов и фигуристок. Отдельный блок оборудуют для волейболистов, которые планируют проводить сборы в Бочкарях.

Как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей Ирина Пергаева

В ближайшие годы в селе хотят построить еще и бассейн. 10 июня 2019 года председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что объект будут рекомендовать для внесения в одну из федеральных программ.

Как проходил товарищеский матч?

Ярким завершением пребывания депутатов Госдумы в Бочкарях стал товарищеский матч по хоккею с участием членов правительства Алтайского края, местных предпринимателей и, конечно, Вячеслава Фетисова.

Встреча, посвященная Дню России, получилась серьезной, без поддавков и уступок. Тем не менее сборная депутатов обошла хорошо сыгранную команду НХЛ «Бочкари» 40+", итоговый счет оказался 8:3.

Как компания «Бочкари» готовится к юбилею и принимает именитых гостей Ирина Пергаева

В память об этом матче Вячеслав Фетисов подарил музею свою именной свитер. «В нем я практически ничего не проигрывал», — сказал знаменитый спортсмен.