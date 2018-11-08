Скидка 17,7% на новогоднюю продукцию и электросчётчики от компании «Алтайэнергосбыт»

Скидка 17,7% действует на весь ассортимент новогодней продукции, а также на широкий ассортимент электросчётчиков!
Подробности уточняйте у специалистов компании в клиентских офисах в Алтайском крае и Республике Алтай.
Прибор учета электроэнергии.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Прибор учета электроэнергии.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Прибор учета электроэнергии.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Прибор учета электроэнергии.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Прибор учета электроэнергии.
Источник: АО «Алтайэнергосбыт»
Срок действия акции: