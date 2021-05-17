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Скидка на связь для российских пенсионеров

МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России. Любой тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

Фото предоставлено компанией МегаФон.

«Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона — владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов — WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления — с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи — звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займёт не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

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