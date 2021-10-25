Склад полезностей. «Алтайский хозмаг» предлагает быстро выбрать товары для дома и сэкономить деньги

Почти на протяжении 20 лет продолжает свою работу склад-магазин « Алтайский хозмаг ». Там предлагают выбрать хозяйственные товары из 10 тысяч наименований. А внимательный персонал поможет сделать правильный выбор, чтобы сэкономить деньги и обзавестись бытовыми ценностями.

Товар на все случаи жизни

Компания ООО «Алтайский хозмаг» предлагает посетить склад-магазин.

Ассортимент включает около десяти тысяч наименований. В него входят посудо-хозяйственные, садово-огородные, строительные и электротовары, сантехника, бытовая химия и канцелярия. Это товары первой необходимости для дома, офиса, сада и огорода.

Евгений Якоби,

генеральный директор ООО «Алтайский Хозмаг»:

— Мы можем помочь нашим покупателям сделать покупку максимально быстро, удобно и выгодно. У нас прямые поставки от производителей, большие объемы закупок за счет наличия в том числе и оптовых клиентов. Низкие затраты на логистику и инфраструктуру позволяют поддерживать такие же низкие цены. Мы всегда рады новым контактам и работаем для Вас.

Оптимально подобранный ассортимент помогает покупателям сделать покупку максимально быстро, удобно и выгодно.

Склад-магазин «Алтайский хозмаг». Дмитрий Лямзин

Получение скидок от производителей, экономия на логистике и инфраструктуре позволяет сэкономить семейный бюджет.

Скидки и акции

Круглый год действуют особые условия покупки для всех держателей дисконтных карт, существует система скидок для оптовых клиентов, отдельно предоставляются скидки пенсионерам.

Кроме того, регулярно проводятся специальные акции на товары по минимальным ценам на рынке, поэтому стоит обратить внимание на красные ценники. В «Хозмаге» уверены: «Лучше один раз самому потрогать, чем сто раз увидеть или услышать».

Склад-магазин «Алтайский хозмаг». Дмитрий Лямзин

Евгений Якоби,

генеральный директор ООО «Алтайский Хозмаг»:

— Кроме работы с розничными покупателями и магазинами, мы снабжаем организации и предприятия расходными материалами. Для них сформирован универсальный ассортимент.

Склад-магазин «Алтайский хозмаг». Дмитрий Лямзин

ООО Алтайский Хозмаг (ОГРН 1022201908244)