Складские рохли на гидравлике

Гидравлическими тележками пользуются везде, где требуется стремительно и без затруднений разгрузить или погрузить товар, будь то небольшие магазинчики или большие супермаркеты, маленькие склады или огромные складские комплексы. Главное преимущество складской рохли — легкость управления, не требующая особых умений для работы с ней. Применение при разгрузке и погрузке положительно сказывается на производительности труда, даёт возможность значительно упростить производственные процессы, уменьшив при этом физические затраты рабочих.

Разновидности складских рохлей

Рохля предназначена для перемещения европейских поддонов, груз большей частью упаковывают как раз в такую тару. При ширине вил в 520−540 мм, они легко помещаются между несущими европейского поддона.

Имеются и виды тележек под американский стандарт, он же азиатский. Высотой опущенные вилы 85−95 мм (для стандартных поддонов), а высота при подъёме поддона над уровнем пола при его перемещении 190−200 мм. Используются и телеги с высотой вил над уровнем пола, когда они опущены примерно 60−70 мм и даже 40мм. Они применяются очень редко — для так называемого низкопрофильного поддона, так как цена дороже, а малый диаметр ролика усложняют их использование на складах.

Характеристики тележек

Длина ручных тележек бывает трех вариантов «укороченная» (поддон поперёк), «стандартная» (поддон вдоль), «увеличенная». С укороченным вариантом действуют обычно в малом пространстве, в автомобильном кузове, в вагоне и прочее. На увеличенный вариант устанавливают иногда два поддона, но такую модель применяют редко.

Одна из важных характеристик — количество качаний рукояткой, которое требуется, чтобы оторвать поддон от поверхности пола. Оно у всех моделей приблизительно одинаковое, где-то 10 или 12 раз. Но имеются и варианты с функцией «квик-лифт» — ускоренный подъём груза малого веса (4 или 6 раз).

Грузоподъёмность тоже является важной характеристикой. Обычно это 2.000 или 2.500 кг, но есть модели гп 3.000 кг.

Современной ручной гидравлической тележкой легко пользоваться и несложно обслуживать. Профилактику делают, строго соблюдая эксплуатационные правила и периодически смазывая. Все подвижные узлы у каждой модели снабжены ниппелем (это специальная маслёнка), чтобы удобно было обслуживать.

При грамотном выборе тележки для магазинов, складов, подсобных помещений это будет гарантией эффективной рентабельной работы долгие годы.