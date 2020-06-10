Складские рохли на гидравлике

Разновидности складских рохлей
Рохля предназначена для перемещения европейских поддонов, груз большей частью упаковывают как раз в такую тару. При ширине вил в 520−540 мм, они легко помещаются между несущими европейского поддона.
Имеются и виды тележек под американский стандарт, он же азиатский. Высотой опущенные вилы 85−95 мм (для стандартных поддонов), а высота при подъёме поддона над уровнем пола при его перемещении 190−200 мм. Используются и телеги с высотой вил над уровнем пола, когда они опущены примерно 60−70 мм и даже 40мм. Они применяются очень редко — для так называемого низкопрофильного поддона, так как цена дороже, а малый диаметр ролика усложняют их использование на складах.
Характеристики тележек
Длина ручных тележек бывает трех вариантов «укороченная» (поддон поперёк), «стандартная» (поддон вдоль), «увеличенная». С укороченным вариантом действуют обычно в малом пространстве, в автомобильном кузове, в вагоне и прочее. На увеличенный вариант устанавливают иногда два поддона, но такую модель применяют редко.
Одна из важных характеристик — количество качаний рукояткой, которое требуется, чтобы оторвать поддон от поверхности пола. Оно у всех моделей приблизительно одинаковое, где-то 10 или 12 раз. Но имеются и варианты с функцией «квик-лифт» — ускоренный подъём груза малого веса (4 или 6 раз).
Грузоподъёмность тоже является важной характеристикой. Обычно это 2.000 или 2.500 кг, но есть модели гп 3.000 кг.
Современной ручной гидравлической тележкой легко пользоваться и несложно обслуживать. Профилактику делают, строго соблюдая эксплуатационные правила и периодически смазывая. Все подвижные узлы у каждой модели снабжены ниппелем (это специальная маслёнка), чтобы удобно было обслуживать.
При грамотном выборе тележки для магазинов, складов, подсобных помещений это будет гарантией эффективной рентабельной работы долгие годы.