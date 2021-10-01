Складское оборудование: разновидности, особенности выбора

Современные виды спецмашин для склада способны обеспечить абсолютную безопасность рабочих, поскольку создают условия, прописанные стандартами охраны труда. Они теперь основаны на максимально возможном снижении части ручного труда во время работы в складском хранилище. Таким образом, крайне значим правильный и осознанный подбор складского оборудования, чтобы возможно было предельно рентабельно распределить усилия грузчиков и комплектовщиков, не уменьшая оперативность работы склада в целом. Купить складскую технику предлагается на портале https://advanta-samara.ru/.
Какая спецтехника необходима для склада?
В настоящее время изобретено довольно много различных типов оборудования для работы на складе. Разберём некоторые из них с учётом их применения.
- Тягачи предоставляют возможность транспортировать грузы на определённое расстояние, что очень удобно на складе.
- Тележки применяются для более лёгких грузов и обычно управляются вручную, несмотря на то, что существуют и автоматизированные варианты.
- Перевозчики или тележки для поддонов нужны для перевозки грузов на спецподдонах из древесины.
- Мобильные подъёмные столы спользуются для размещения определённых типов предметов.
- Ричтраки почти такие же, что и перевозчики паллет, с той лишь разницей, что они относятся к транспортным средствам. Их нельзя назвать ручное техникой.
- Не забывайте о штабелерах, которые нужны для размещения груза на определённой высоте и подъема оттуда.
Существуют также другие виды складского оборудования, но это основные, которые встречаются практически на каждом складе.
Некоторые особенности выбора и размещения складской техники
Для успешного функционирования складской компании важно не просто правильно выбрать само оборудование, но и грамотно его распределить. Для этого требуется правильно оценить склад, а также условия, которые он предлагает. Например, имеет значение площадь помещения, поскольку важно понимать, на какое расстояние придётся перевозить грузы. Также необходимо оценить высоту, чтобы понимать возможности техники: какой смысл покупать оборудование с возможностью поднятия грузов на три метра, когда помещение не имеет такой высоты. Не забывайте о товарных потоках, поскольку не все склады работают постоянно, да и тип груза тоже имеет важное значение. Наконец, стоит помнить о персонале, так как некоторые виды оборудования требуют наличия водительских прав и соответствующих умений.