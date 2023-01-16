Сколько сейчас стоят колбаса и водка, посчитали в Алтайкрайстате

Средние потребительские цены на продукты питания и услуги опубликовал Алтайкрайстат.

На 9 января 2023 года средняя потребительская цена на говядину (кроме бескостного мяса) составляет 460,78 рублей в Алтайском крае, 456,66 рублей — в Барнауле.

Свинина за 1 кг стоит 306,47 рублей и 99,16 рублей соответственно.

Колбаса вареная — 440,34 рублей и 447,20 рублей. Масло сливочное — 694,14 рублей и 679,23 рублей, а подсолнечное — 132,99 и 140 рублей.

Средняя потребительская стоимость сметаны за 1 кг — 256,48 рублей по региону и 264,11 рублей в Барнауле.

Десяток яиц в среднем стоит 65,84 и 66,16 рублей, а сахар-песок — 61,74 и 61,24 рублей. Гречка — 76,52 и 76,22 рублей соответственно.

Стоимость картофеля за 1 кг — 24,88 и 24,20 рублей соответственно. Вермишели — 89,41 и 91,69 рублей.

Картофель , овощи , продукты , урожай. pixabay.com/

Средняя потребительская цена на картофель — 24,88 и 24,20 рублей, репчатый лук — 34,13 и 35,41 рублей, белокочанную капусту — 22,70 и 22,81 рублей, морковь — 27,46 и 27,58 рублей.

Литр водки в среднем стоит 616,46 рублей в Алтайском крае и 594,83 рублей в Барнауле.

Средние потребительские цены представлены по состоянию на 9 января.

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