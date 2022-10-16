Стало известно, какие продукты подешевели в Алтайском крае

С июня по сентябрь в Алтайском крае ежемесячно снижаются цены, пишет « Бийский рабочий » со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Что подешевело в сентябре

Репчатый лук подешевел на 46,5%, морковь — на 31,5%, картофель — на 30,5%, капусту — на 13,4%, яблоки — на 10,4%, сахар-песок — на 7,2%.

По данным на 3 октября цены на 18 социально значимых продуктов питания остаются ниже среднероссийского уровня в среднем на 15,2%.

В конце сентября индекс потребительских цен составил 99,9% относительно августа. Годовая инфляция замедлилась на 4,8% и составила 115,1%.

Что подешевело еще в августе

На 35,6% снизилась стоимость картофеля, на 28,4% — свеклы, на 28,3% — лука. Кроме того, уменьшились цены на морковь, помидоры и огурцы.

Также на 4,8% подешевели яйца, на 4,1% — крупа и бобовые, на 3,8% — молоко, макароны, крупы, мясо птицы.

На 0,2% подорожали бытовые приборы, лекарства, косметика и парфюмерия, топливо и стройматериалы.

Ранее стало известно, что цены на горбушу резко взлетели в Алтайском крае.