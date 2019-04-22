Сколько стоит обновить памятник на могиле к Родительскому дню

Родительский день в 2019 году будет 7 мая. В этот день принято вспоминать усопших, а также приводить в порядок их могилы. Часто чтобы по-настоящему увековечить память близких требуется заменить или обновить надгробие. Мы подсчитали, сколько это будет стоить.

Для расчетов мы обратились в Барнаульский камнеобрабатывающий завод «Аркадо-гранит». На это есть несколько причин:

это один из крупнейших игроков рынка , работает с 2002 года;

работает с 2002 года; компания заявляет , что держит цены ниже среднерыночных , потому что закупает сырье в «несезон» на 30−40% дешевле;

что держит цены ниже среднерыночных потому что закупает сырье в «несезон» на 30−40% дешевле; предприятие предлагает широкую систему скидок. Так , цена на 10% меньше для пенсионеров и учителей , а также при заказе в интернет-магазине. Кроме того , на сайте компании можно скачать купон , распечатать его и также получить скидку в 10%.

Вместе со специалистами «Аркадо-Гранит» мы рассчитали три варианта.

1. Самый экономичный Бюджет: 6 566 рублей. Что получаем: мраморный памятник высотой 70 см. На выбор несколько вариантов цветов, от кремовых до имитаций млечного пути. При желании можно выбрать памятник большего размера, с цветником и подставкой для стелы. Например, плита высотой в метр с подставкой и цветником обойдется в 10 843 рублей. Примечание: даже в экономичном сегменте есть выбор форм памятника. Скосы, «волны», стилизации под книгу или арфу и другие решения доступны и при ограниченном бюджете. Экономный вариант. Источник: архив сайта granitopt.ru

2. Средний вариант Бюджет: 18 815 рублей Что получаем: памятник «Арфа» из классического черного гранита с высотой стелы 1,1 метра. В комплект также входят подставка и бордюры цветника. Примечание: в диапазоне от 10 до 50 тыс. рублей «Аркадо-Гранит» предлагает десятки памятников, которые помогут достойно увековечить память усопшего. Средний вариант. Источник: архив сайта granitopt.ru

3. Элитный памятник Бюджет: 128 986 рублей Что получаем: стелу из коричневого гранита из Индия и фигурой «Истина» и тумбой. Примечание: сегменте от 84 тыс. рублей выбирать приходится из настоящих произведений искусства. Обратная сторона эстетики: широкого выбора размеров и цветов ждать не приходится. Элитный памятник. Источник: архив сайта granitopt.ru

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Что важно учитывать при покупке памятника

Гранитный памятник прочнее мраморного С ним ничего не случится 300−500 лет. Мраморный памятник менее долговечный , но у него неповторимая текстура. Плюс мрамор пластичен , потому из него легче сделать скульптуру или барельеф. Еще одно преимущество мрамора — он дешевле.

но у него неповторимая текстура. Плюс мрамор пластичен потому из него легче сделать скульптуру или барельеф. Еще одно преимущество мрамора — он дешевле. Важна толщина памятника. Чем толще изделие , тем оно долговечнее. Особенно это актуально для мрамора. Памятники из этого материала не рекомендуют заказывать из плиты тоньше 70 мм. Для гранита такой порог начинается от 50 мм.

Как правильно установить памятник

Первым делом на могиле необходимо разровнять землю. Затем установить бетонную плиту, которая послужит фундаментом и не даст памятнику провалиться, если почва осядет или ее подмоет водой. На плиту ставим гранитную тумбу и уже к ней крепим стелу. Их скрепляем металлическим штырем, а также клеем или цементом. Затем к тумбе пристыковываем цветник.

Важно:

штырь должен быть несколько меньше диаметром , чем диаметр самого отверстия. Если они будут впритирку , то сезонное расширение материалов может повредить камень.

чем диаметр самого отверстия. Если они будут впритирку то сезонное расширение материалов может повредить камень. 3−4 дня конструкцию нельзя трогать , проверять на прочность , качать , протирать пыль и т. д. — необходимо дать клею или цементу застыть.

Нужно ли ухаживать за памятником

За гранитными памятниками ухаживать не нужно: они стойкие ко всем природным изменениям погоды. За мраморными памятниками — желательно. Это несложно: достаточно раз в год, желательно в конце лета, нанести на плиту гидрофобизирующий раствор. Он закупорит поры камня, и памятник будет меньше впитывать влагу. Соответственно, он будет менее восприимчив к сезонным перепадам температур. Наносить раствор необходимо на сухую поверхность губкой, валиком или тряпочкой. Потеки необходимо стереть. Вся процедура занимает 3−5 минут.

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