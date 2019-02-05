Сколько заплатят жители удаленных сел Алтая за цифровое ТВ после отключения «аналога»

3 июня 2019 года в Алтайском крае отключат эфирное телевещание в аналоговом формате. Жителям станет доступно только цифровое телевидение. В регионе есть сотни населенных пунктов, где сигнал «в цифре» или неустойчивый, или его нет совсем. Им на особых условиях предоставят спутниковое ТВ.

В скольких селах Алтайского края нет цифрового ТВ

Телевизионный сигнал в цифровом формате отсутствует в должном качестве в 248 селах Алтайского края. Там живет 53 тыс. человек. Это 2,3% населения региона.

По закону государство обязано обеспечить доступ к 20 общеобязательным каналам цифровых мультиплексов всем жителям страны. Потому для людей, не охваченных цифровым сигналом, искали особое решение.

Как государство решило проблему

Единственный способ обеспечить жителей удаленных сел телевидением — задействовать спутниковых операторов. В декабре 2019 года в закон «О связи» приняли поправки, согласно которым операторы спутникового ТВ обязаны предоставлять жителям удаленных сел 20 телеканалов цифровых мультиплексов бесплатно.

Эта инициатива обсуждалась весь 2018 год, спутниковые операторы писали в Минкомсвязи РФ письма с возражениями, но их отклонили.

На каких условиях можно подключить спутниковое ТВ в глубинке

Перечень населенных пунктов, жителям которых будет доступно льготное подключение к спутниковому ТВ, составит и опубликует Минкомсвязи РФ.

Одно домохозяйство может заключить только один договор со спутниковым оператором. Если человек, на имя которого заключен договор, умирает, то члены его семьи могут перезаключить соглашение бесплатно.

В случае нарушения этих условий, спутниковый оператор имеет право расторгнуть договор с абонентом в одностороннем порядке. Операторам разрешено обмениваться друг с другом сведениями о расторжении и заключении договоров.

Телевидение. Телевизор. СС0

Сколько стоит подключение «льготного» спутникового ТВ в Алтайском крае

Три оператора спутникового ТВ заключили договоры с правительством Алтайского края на предоставление бесплатного доступа к каналам цифровых мультиплексов для жителей удаленных сел в регионе. Это «Орион Экспресс» (бренд «Телекарта»), «НТВ Плюс» и МТС.

При подключении услуги гражданам нужно будет заплатить только за оборудование — спутниковую тарелку. Как известно, одним из недостатков спутникового ТВ является дороговизна подключения — оборудование стоит 4−7 тыс. рублей.

По словам министра цифрового развития Алтайского края Евгения Зрюмова, для удаленных сел без цифрового ТВ операторы разработали особые условия подключения.

«НТВ Плюс»

Стоимость оборудования — 4,5 тыс. рублей. Оператор заявляет, что это на 30% ниже базовой цены. На момент написания материала на сайте компании была размещена информация о продаже комплектов оборудования с диапазоном цен 3,5−15 тыс. рублей.

После подключения абонент получит 20 каналов цифровых мультиплексов бесплатно.

«Телекарта» ( компания «Орион Экспресс»)

Стоимость оборудования льготная — 3990 рублей. На момент написания материала на сайте оператора продавались комплекты стоимостью от 5,7 до 6,5 тыс. рублей.

После подключения абонент получит бесплатно не только 20 каналов цифровых мультиплексов. «Телекарта» — единственный спутниковый оператор, который транслирует региональный канал «Катунь 24». Компания также готова предоставить бесплатно еще 24 телеканала, которые транслируются в открытом, не закодированном виде.

Среди них «Стиль и мода», «Lifenews», «Мир Белогорья», Nano TV и другие.

МТС

У МТС действует специальная цена на оборудование для абонентов из удаленных сел в Алтайском крае — 4,5 тыс. рублей. Для сравнения: на сайте оператора указано, что на приобретение оборудования для спутникового ТВ действует акция, диапазон стоимости комплектов в ее рамках 3−4 тыс. рублей, без акции — 5,8−7,5 тыс. рублей.

После подключения абонент в удаленном селе получит бесплатно 20 цифровых телеканалов из мультиплексов.

Евгений Зрюмов рассказал, что малоимущим семьям из удаленных населенных пунктов компенсируют 100% стоимости оборудования для приема спутникового сигнала. Для этого они должны обратиться в Министерство труда и социальной защиты Алтайского края.

Абоненты в удаленных селах смогут подключать и платные пакеты каналов от всех спутниковых операторов на общих условиях.

Телевидение. Телевизор. СС0

Как операторы ТВ «уходили» от обязанности бесплатного вещания каналов

Еще в 2008 году, когда государство определило обязательные каналы первого мультиплекса, всех операторов платного ТВ законодательно обязали вещать их бесплатно. Кабельные операторы в случае подключения «социального пакета» стали брать деньги за обслуживание абонентской линии.

Спутниковые операторы включили в тариф оплату «техподдержки». А некоторые предоставляли бесплатную трансляцию обязательных каналов только при условии подключения какого-нибудь платного пакета.