Скоро Дастер обзаведется «старшим братом»

Как сообщает Auto Express, в ближайшие 4 года румынский бренд Dacia планирует начать продажи трех новых транспортных средств. Среди них — кроссовер Bigster, который, по заявлению разработчиков, будет на уровень выше, чем популярный новый внедорожник .

По данным того же издания и портала Autonews.ru, «старший брат» будет построен на модульной платформе CMF-B, используемой для выпуска Sandero и Logan. Она дает возможность обеспечить кроссовер широким модельным рядом силовых установок, включая базовую «турботройку» (1 л, 90 л. с.) и четырехцилиндровый мотор (1,3 л, 130 л. с.). Возможно, гибридная версия Bigster дополнительно оснастится бензиновым двигателем (1,6 л, 140 л. с.). В планах компании — выпустить авто длиной 4,6 м в передне- и полноприводной модификации.

Что же касается салона «среднеразмерника», то в нем будет установлено 5 сидений, хотя может появиться версия и на 7 человек.

Кроме выпуска новых автомобилей компанию ожидают и кадровые перестановки. Например, известно, что г-н Месонеро-Романос, приглашенный возглавить дизайнерский отдел Dacia-LADA, отправится работать в конкурирующую компанию. Будущее увольнение косвенно уже подтвердили в концерне назначением на его место Дэвида Дюрана. А Месонеро-Романос, как сообщает издание Bild, получил предложение возглавить дизайнерскую группу в Alfa Romeo (Stellantis). Когда же он годом ранее переходил в Рено, то явно думал о должности главного дизайнера концерна. Однако ее отдали Жилю Видалю. Теперь же главе Renault Л. де Мео придется искать другого опытного специалиста, который займется дизайном автомобилей вазовской LADA и румынской Dacia.

В соответствии с принятой стратегией развития бизнеса компания Renault создала новую структуру, объединив эти 2 бренда: Dacia-LADA. Однако каждая марка сохранит свой статус и историю. Объединение же поможет укрепить производственные мощности и использовать в своих разработках конкурентную CMF-B. В плане союза — наладить ежегодный выпуск свыше 1 млн. транспортных средств на базе этой платформы (сейчас используются 4) и уменьшить число разновидностей кузовов до 11 (вместо нынешних 18).

До 2025 г. вазовские разработчики планируют вывести на рынок 4 новых модели бренда на основе CMF-B: LADA Granta (2023 г.), следующее поколение Niva (2024 г.) и авто сегмента С-SUV (2025 г.).