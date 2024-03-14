Скоро подорожает пиво в России

С 1 апреля отпускные цены вырастут на 8–15%, пишет «Фонтанка».Производители пива повышают стоимость уже второй раз за полгода.
Сами пивоваренные компании объясняют повышение цен инфляцией, указывает Газета.Ru.
Выросли цены на упаковку, подорожала логистика. Увеличился и акциз на этот напиток.
Между тем больше зарубежного пива стали продавать в России. Объем импорта пива в РФ в 2023 году вырос на 12,6%.
Более половины закупок пива пришлось на напитки из Германии (197,1 млн литров).
Поставки пива в Россию сократились в 2022 году из-за санкций.
В первые месяцы 2023 года импорт начал восстанавливаться, но затем темпы замедлились и даже уменьшились по сравнению с показателями предыдущего года.
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