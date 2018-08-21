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Скоро россияне могут платить по e-mail вместо банковской карты

В 2019 году россияне смогут совершать покупки в интернет-магазинах, вводя вместо данных банковских карт свои электронные адреса — для этого создается специальное мобильное приложение, пишут «Известия».

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Источники в финансовой сфере издания сообщили, что разработкой приложения занимается ассоциация «Финтех» при Центробанке РФ. Речь идет о создании платформы быстрых платежей, с которой будут интегрированы все российские интернет-магазины.

Пользователям придется скачать приложение и зарегистрироваться в нем, чтобы увязать между собой данные банковской карты и e-mail. После этого для оплаты покупки вместо реквизитов карты — номера, срока действия, имени владельца и CVC/CVV — достаточно будет указать адрес своей электронной почты.

Приложение будет «максимально защищено от хакерских взломов», уверен источник издания, пишет polit.ru. У ритейлеров новость о его разработке вызвала оптимизм: по данным маркетологических исследований, чем технически проще и быстрее процесс покупки в интернет-магазине, тем выше шансы на доведение ее до конца.

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