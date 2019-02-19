Скоро состоится финальный розыгрыш от «Форштадтской пивоварни», победитель получит автомобиль

Акция «Барнаульский ураган подарков» от «Форштадтской пивоварни» движется к завершению. 23 февраля состоится финальный розыгрыш , его самый удачливый участник получит главный приз — автомобиль Lada Granta .

Третий промежуточный розыгрыш призов от «Форштадтской пивоварни».

Поучаствовать в акции просто: нужно приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 08.09.2018 по 23.02.2019.

Уже 23 февраля в 14.00 в баре CHE GUEVARA (пр. Красноармейский, 47-а) пройдет последний розыгрыш призов: бытовой техники, путевки в парк-отель Ая, напитков от «Форштадтской пивоварни», iPhone. Победитель получит главный подарок — автомобиль Lada Granta 2019 года выпуска.

«Форштадтская пивоварня» регулярно разыгрывает призы: в прошлом году их посетило почти 500 человек.

Третий промежуточный розыгрыш призов от «Форштадтской пивоварни». Вештемов И.П. ( предоставлено ООО «Форштадт»)

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количествах призов, сроках, месте и порядке их получения, узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay!