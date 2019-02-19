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Скоро состоится финальный розыгрыш от «Форштадтской пивоварни», победитель получит автомобиль

Акция «Барнаульский ураган подарков» от «Форштадтской пивоварни» движется к завершению. 23 февраля состоится финальный розыгрыш, его самый удачливый участник получит главный приз — автомобиль Lada Granta.

Третий промежуточный розыгрыш призов от «Форштадтской пивоварни».
Третий промежуточный розыгрыш призов от «Форштадтской пивоварни».
Вештемов И.П. (предоставлено ООО "Форштадт")

Поучаствовать в акции просто: нужно приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 08.09.2018 по 23.02.2019.

Уже 23 февраля в 14.00 в баре CHE GUEVARA (пр. Красноармейский, 47-а) пройдет последний розыгрыш призов: бытовой техники, путевки в парк-отель Ая, напитков от «Форштадтской пивоварни», iPhone. Победитель получит главный подарок — автомобиль Lada Granta 2019 года выпуска.

«Форштадтская пивоварня» регулярно разыгрывает призы: в прошлом году их посетило почти 500 человек.

Третий промежуточный розыгрыш призов от «Форштадтской пивоварни».
Третий промежуточный розыгрыш призов от «Форштадтской пивоварни».
Вештемов И.П. (предоставлено ООО «Форштадт»)

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количествах призов, сроках, месте и порядке их получения, узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay!

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