Скоро состоится финальный розыгрыш от «Форштадтской пивоварни», победитель получит автомобиль

Поучаствовать в акции просто: нужно приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции
Уже 23 февраля в 14.00 в баре CHE GUEVARA (пр. Красноармейский, 47-а) пройдет последний розыгрыш призов: бытовой техники, путевки в парк-отель Ая, напитков от «Форштадтской пивоварни», iPhone. Победитель получит главный подарок — автомобиль Lada Granta 2019 года выпуска.
«Форштадтская пивоварня» регулярно разыгрывает призы: в прошлом году их посетило почти 500 человек.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количествах призов, сроках, месте и порядке их получения, узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay!