Скорректирован перечень товаров первой необходимости

Правительство РФ на фоне пандемии коронавируса внесло ряд изменений в перечень товаров первой необходимости.

Так, из списка убраны — похоронные принадлежности, табак, компьютеры и смартфоны, автозапчасти, стойматериалы, товары для сада и огорода, противопожарные товары, очки.

Из детских товаров выделены в отдельный пункт подгузники и крем от опрелостей, пеленки, шампунь, соска-пустышка.

Конкретизирован и пункт о санитарно-гигиенических изделиях — в него входят медицинская маска, салфетки (сухие и влажные), антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, пишет «Росбалт». Также в перечень включены общим пунктом «зоотовары».

Документ размещен на сайте правительства. Регионы могут вносить в список свои изменения — исходя из санитарно-эпидемической ситуации.