Скотч алюминиевый AL в ТПК ЛентаПак

К группе «специальные» относится скотч алюминиевый – клейкая лента для бытового и промышленного использования. Это незаменимое средство для специалистов в области стройиндустрии, выполняющих ремонт систем вентиляции, кондиционирования и иных инженерных сетей. Не менее востребован при строительстве помещений с избытком влаги (сауны, бани), производстве и сервисном ремонте промышленного и сервисного оборудования.

В ТПК ЛЕНТАПАК скотч алюминиевый AL всегда в продаже. Полоса алюминиевой фольги намотана безупречно ровно. Не имеет каких-либо дефектов: трещин, складок. Поверх нее имеется пленка. Клеевой состав — синтетический каучук. Его особенности: не желтеет, повышает показатели адгезии с момента склеивания в течение нескольких суток, достаточно устойчив к колебанию температуры, освещению — УФ, действию многих химических реагентов. В случае непредвиденного сцепления поверхностей ленту скотч следует сразу отделить от склеиваемых материалов. Это может быть: дерево, картон, бумага, полимерные изделия и т. п. Товаропроизводитель предусмотрел наличие разделительного слоя из силиконовой бумаги. Она ускоряет процесс размотки ролика без деформации и придает возможность равномерного нанесения на выбранную зону.

Каждого потребителя интересует вопрос: «В каких условиях лучше использовать барьерный материал?». Ответ: при температурах в диапазоне от -10 до +90 ºС. Если скотч закуплен предварительно и до момента работы с ним есть определенный период времени — лучше всего ролик разместить вдали от прямого попадания солнечного света и источника нагрева.

Менеджеры компании готовы изложить детали: подбор товарного артикула, сравнительный анализ по критерию качественных характеристик: адгезия, сопротивление сдвигу, а также параметров. Цены от производителя, гарантии качества, варианты оплаты и доставки — основа для долгосрочного сотрудничества с ТПК ЛЕНТАПАК. Актуально время для заказа, сертификаты соответствия и скидки? Эти аспекты — не являются проблемой. Работает интернет-магазин lentapack.ru в режиме «24/7». Оптовые покупатели имеют специальные предложения на соответствующую требованиям ГОСТа и ТУ продукцию. Универсальный скотч алюминиевый — термо- и влагоизоляционный материал — продается в стандартной или согласованной форме комплектации.

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