Сладкие напитки подорожают на 7 рублей из-за введенного на них акциза

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит акциз на сахаросодержащие напитки. Об этом сообщают РИА Новости.

Акциз будет действовать на напитки, в которых количество сахара или его заменителя превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.

При этом таким акцизом не будут облагать следующие напитки:

Продукция , прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза;

прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза; Соки и сокосодержащие напитки , в том числе нектар;

в том числе нектар; Морсы и сиропы;

Молоко и молочная продукция;

Кисель и напитки на основе зерна злаковых , зернобобовых , орехов , маслиничных культур и кокоса.

Также в список исключений попадает алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.