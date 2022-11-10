11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Сладкие напитки подорожают на 7 рублей из-за введенного на них акциза

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит акциз на сахаросодержащие напитки. Об этом сообщают РИА Новости.

Газированный лимонад.
Газированный лимонад.
CC0

Акциз будет действовать на напитки, в которых количество сахара или его заменителя превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.

При этом таким акцизом не будут облагать следующие напитки:

  • Продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза;
  • Соки и сокосодержащие напитки, в том числе нектар;
  • Морсы и сиропы;
  • Молоко и молочная продукция;
  • Кисель и напитки на основе зерна злаковых, зернобобовых, орехов, маслиничных культур и кокоса.

Также в список исключений попадает алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость