Сладкие напитки подорожают на 7 рублей из-за введенного на них акциза

Акциз будет действовать на напитки, в которых количество сахара или его заменителя превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.
При этом таким акцизом не будут облагать следующие напитки:
- Продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза;
- Соки и сокосодержащие напитки, в том числе нектар;
- Морсы и сиропы;
- Молоко и молочная продукция;
- Кисель и напитки на основе зерна злаковых, зернобобовых, орехов, маслиничных культур и кокоса.
Также в список исключений попадает алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.