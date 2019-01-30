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Слагаемые надежности: в «Алтайэнерго» начинается ремонтная кампания

Два с половиной миллиона потребителей Алтайского края будут обеспечены более надежным и качественным электроснабжением — в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» начинается ежегодная ремонтная кампания.

В сложном хозяйстве крупнейшего электросетевого комплекса региона самые протяженные — воздушные линии (ВЛ) напряжением 0,4−10 кВ. Они несут энергию во все, даже самые дальние уголки края. В течение года энергетики отремонтируют 5900 километров таких линий электропередачи. В сетях 0,4−10 кВ также будут устранены дефекты на 4,5 тысячах опор, заменено около пяти тысяч изоляторов и около 30 километров провода.

На сетях 35−110кВ тоже предстоит серьезный ремонт: будет заменено порядка 20 км грозотроса — основного элемента, защищающего провода и изоляцию воздушной линии от атмосферных перенапряжений. Также будут заменены более шести тысяч изоляторов — основных элементов, от которых зависит надёжность работы линий электропередачи.

В течение года энергетики собираются капитально отремонтировать 1464 комплектных трансформаторных подстанции (КТП) 0,4/10 кВ. Ремонту подлежит энергооборудование на 153 подстанциях (ПС) 35−110 кВ.

Как правило, основной объем ремонтных работ приходится на лето. Тем не менее, во всех производственных отделениях ремонты начинаются с января.

Константин Климов,
начальник управления организации ремонтов предприятия:

Все мероприятия ремонтной программы направлены на снижение количества отключений, связанных с погодными явлениями, на повышение надежности снабжения потребителей электрической энергией. Ведь от ремонтной кампании будет напрямую зависеть, как мы переживем суровые погодные испытания в зимний период. Каждый электромонтер понимает уровень ответственности, возложенный на него, и мы всеми силами стараемся обеспечить комфортные условия жизни наших потребителей.

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