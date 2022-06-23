Следите за «галочками». Как взять правильно взять микрозаем «до зарплаты» и не переплатить лишнее

1 Ставки по займам в микрофинансовых организациях намного выше , чем в банках. Почему?

Микрофинансовые организации работают с определенными категориями заемщиков, у которых, допустим, испорчена кредитная история или нет официального заработка. Банки вряд ли одобрят им кредит. Но деньги-то этим людям все равно нужны.

Поэтому они идут в МФО. А МФО закладывают в проценты свои риски, понимая, что есть вероятность невозврата займа. Кроме того, в МФО можно быстрее и проще, чем в банке, получить небольшую сумму.

Поэтому займы в МФО дорогие. Но если правильно ими пользоваться, они будут посильными.