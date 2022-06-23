Следите за «галочками». Как взять правильно взять микрозаем «до зарплаты» и не переплатить лишнее

Микрофинансовые организации работают с определенными категориями заемщиков, у которых, допустим, испорчена кредитная история или нет официального заработка. Банки вряд ли одобрят им кредит. Но деньги-то этим людям все равно нужны.
Поэтому они идут в МФО. А МФО закладывают в проценты свои риски, понимая, что есть вероятность невозврата займа. Кроме того, в МФО можно быстрее и проще, чем в банке, получить небольшую сумму.
Поэтому займы в МФО дорогие. Но если правильно ими пользоваться, они будут посильными.
В МФО люди в основном берут несколько тысяч рублей на короткий срок. И самые высокие ставки, до 365% годовых, действуют именно по подобным краткосрочным и небольшим займам.
На год такие суммы никто не берет — обычно на пару недель. С учетом того, что и сумму занимают маленькую, процентов набегает немного.
Но все-таки бывают обстоятельства, когда не получается вернуть деньги вовремя. Тогда заемщик должен платить за каждый дополнительный день пользования деньгами плюс штрафы за просрочку.
Для самой распространенной категории займов, которые берутся на срок до года, установлены ограничения по итоговому размеру «просроченного» долга.
Сейчас предельная сумма, которую МФО может потребовать при просрочке, не должна превысить сам заём более чем в 1,5 раза.
Например, вы заняли в МФО 20 тыс. рублей. Если не получается отдать вовремя, то задолженность будет расти максимум до 50 тыс. рублей: 20 тыс. рублей — сам долг, остальное — проценты, штрафы, пени и всё прочее.
Вам действительно могут предложить самые разные услуги и сервисы — это право любой финансовой организации. И здесь у вас как у потребителя есть законное основание не покупать то, что не нужно.
Нельзя отказаться от страхования залогового имущества автомобиля при автокредите. В остальных случаях человек вправе решать, что ему нужно, а что нет.
Если берете заем на длительное время, то страховка может быть полезна. Страховка, например, позволит погасить долг, допустим при болезни или потере работы. Но здесь важно изучить детали и понять, какие события будут считаться страховым случаем, а какие нет.
Займы со страховкой часто предоставляются под более низкий процент, но все же не всегда удается сэкономить на переплате. Поэтому сравните расходы по займу со страховым полисом и без него — тогда поймете, что для вас выгоднее.
Если страховка целесообразна, то вы сами можете выбирать страховщика и тип полиса. Необязательно покупать именно то, что предлагает МФО.
Из платных услуг, — допустим, юридическая и медицинская поддержка, СМС-информирование о приближающемся сроке платежа.
Бывает, что МФО просят заплатить за услуги, которые должны быть бесплатными. Так, анализ кредитной истории, передача данных в БКИ, перевод денег на ваш счет — за это кредитор не может брать деньги.
Выбирая из платных услуг, смотрите, актуальны ли они для вас. И проверяйте, все ли услуги вы отключили вовремя. К примеру, уведомление по СМС: некоторые кредиторы продолжают брать плату за этот сервис и после погашения долга.
Кредитор не может отказать в займе только на основании того, что клиент отказывается покупать какую-то платную опцию. Это незаконно. Неправомерно и выдавать любой дополнительный продукт за обязательный. Если такое случилось, нужно сообщить в Банк России.
Я всегда советую брать договор домой — знакомиться с ним вы можете в течение пяти рабочих дней. И кредитор за это время не должен менять индивидуальные условия по вашему договору. Если вы понимаете, что предложенная услуга не нужна — отказывайтесь от нее. Следите за тем, чтобы за вас раньше времени никто не проставил галочки в договоре.
Если оформляете заем онлайн, то некоторые галочки необходимо предварительно снять — хотя такая практика незаконна, и о ней стоит сообщать регулятору.
От всех навязанных вместе с договором займа необязательных услуг и финансовых продуктов можно отказаться.
Для этого есть так называемый период охлаждения — две недели с даты заключения договора. Это при условии, что не наступил страховой случай, и организация еще не начала оказывать вам эти услуги. Иначе вычтут расходы, которые фактически понесла компания.
В период охлаждения надо подать заявление именно поставщику услуг, а не в МФО. Если партнеры микрофинансовой организации не вернут деньги, требуйте их у самой МФО. На обращение отводится полгода, а деньги будут перечислены в течение 7 дней после подачи заявления.
Да. Сумма возврата пропорциональна времени, которое осталось до конца действия страховки. Это для договоров, заключенных начиная со 2 сентября 2020 года.
Допустим, вы взяли заем на год. Застраховали жизнь и здоровье. Выплатили сумму раньше срока — за полгода. Страховой случай не наступил. В такой ситуации вам вернут часть денег.
Сделать это должны в течение 7 рабочих дней после того, как будет написано заявление об отказе от страховки по причине досрочного погашения.
Не забывайте написать заявление как о досрочной выплате долга, так и заявление об отказе от страховки. Если вы страховались через кредитора, обращайтесь к нему — он должен выплатить деньги.
Убедитесь, что компания работает легально — на рынке, к сожалению, незаконно действуют еще и черные кредиторы. Настоящие МФО должны состоять в госреестре. Проверить это можно на сайте Банка России или через мобильное приложение «ЦБ онлайн».
Если вы решили брать онлайн-заем, будьте аккуратны. Не стоит проходить по ссылкам и всплывающим баннерам. Заинтересовало предложение — введите название МФО в поисковых системах. Сайты действующих МФО помечаются галочкой в синем кружке.
«Я очень рекомендую не торопиться с займом. Тщательно обдумать, насколько он необходим — многие покупки совершаются спонтанно. Микрозаем — это только на экстренные нужды».
Что такое МФО?
На микрофинансовом рынке работают микрофинансовые организации (МФК и МКК), кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, ломбарды. Эти микрофинансовые институты удовлетворяют потребность в коротких и небольших займах, которые нужны гражданам срочно.