Билайн предлагает проверить возможности своей сети 4G на оптимальных условиях: смартфон Alcatel 1 (5033D 2020) и 2 месяца связи на тарифе «Близкие люди 1» всего за 3 990 рублей*.

Данное предложение рассчитано на новых абонентов Билайн и будет особенно интересно тем пользователям, которые рассматривают покупку первого смартфона себе или в подарок, только переходят с кнопочных телефонов на смартфоны или хотят приобрести недорогое дополнительное устройство с поддержкой 4G.

Смартфон Alcatel 1 (5033D 2020) хорошо подойдет в качестве первого смартфона: он обладает экраном 5 дюймов, оперативной памятью 1 Гб И встроенной памятью 16Гб, камерой 5Мп и аккумулятором 2000 мА·ч. Устройство работает на операционной системе Android.

«Близкие люди 1», пожалуй, также является оптимальным тарифным планом для тех, кто только начинает пользоваться смартфоном. В линейке «Близкие люди» это самый доступный тариф с достаточным количеством минут и гигабайт в пакете, безлимитными мессенджерами и звонками внутри сети Билайн. Также на тарифе есть возможность подключения 1 любимого номера любого оператора связи, на который можно звонить без дополнительных трат, что вместе с быстрым интернетом в пакете позволит в полной мере оценить связь Билайн. Приятным бонусом станут 3 месяца бесплатной подписки на YouTube Premium.

Предложение позволит в полной мере оценить возможности мобильного интернета 4G на территории Алтайского края. За прошедшие два года Билайн провел масштабную работу по развитию сети на Алтае. Было построено более тысячи новых вышек связи. В результате их общее количество в сети Билайн на Алтае выросло более чем в полтора раза. В интересах горожан было улучшено покрытие в спальных районах, деловых центрах, коттеджных и дачных поселках. Около половины всех новых запусков пришлось на районы Алтайского края и Республики Алтай. Улучшение радиосигнала почувствовали жители сотен населенных пунктов. Отдельная программа была реализована на территории самых популярных мест отдыха в Горном Алтае, Белокурихе, Яровом, Завьялово.

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо приобрести смартфон Alcatel 1 (5033D) в офисе Билайн, подключить тариф «Близкие люди 1» c предоплатной системой расчётов и активировать SIM-карту — новому абоненту станет доступна бесплатная связь в первые 2 месяца (62 дня) в рамках пакета услуг, предоставляемых по тарифу «Близкие люди 1». По истечении бесплатного периода абонентская плата будет взыматься в рамках общих условий тарифного плана. Подробнее: beeline.ru