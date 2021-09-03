Смартфон Xiaomi Redmi Note 10T: 128Gb и целых три камеры, чем он так привлекателен?

Xiaomi всегда имела репутацию бренда невероятно бюджетных, и, вместе с тем, удобных телефонов, предлагая опыт флагмана по конкурентоспособной цене. Серия — Redmi Note — это хлеб с маслом Xiaomi и Redmi, поскольку она предлагает множество заметных функций по разумной цене. Это привело к тому, что на одну стандартную семью приходится тонна объема продаж. Ожидаемы такие же результаты от линейки Xiaomi Redmi Note 10T , поскольку Redmi удалось объединить некоторые замечательные функции в среднем и бюджетном сегментах.

Стоит ли покупать Redmi Note 10T

Серия предназначалась для экономных потребителей, которым нужны надежные устройства среднего или нижнего ценового диапазона. Прошлогодняя модель Pro могла быть продана за цену от 300 долларов (примерно 21.000 рублей) и меньше, в то время как ванильный вариант Redmi Note 9 был выпущен по стартовой цене в 200 долларов (14.000 рублей). Так что ожидайте аналогичного ценового окна на этот раз.

Redmi Note 10 Т — топовая модель для тех, кто хочет иметь несколько флагманских стилей в своем телефоне среднего класса, в то время как стандартные Redmi Note 10 и Note 10S предназначены для тех, кто хочет универсальное устройство по лучшей цене.

Кстати, тем, кто хочет 5G по низкой цене, нужно обратить внимание на Redmi Note 10 5G. Помимо сотовой связи нового поколения, он находится в самом низу списка с точки зрения функций и спецификаций. В салонах сотовой связи МТС предоставлен широкий выбор телефонов, от Xiaomi до Apple по приемлимой цене.

Эксплуатация

Redmi Note 10 Т работает на SoC Dimensity 700, а также имеет от 4 до 8 ГБ оперативной памяти. Пользователи говорят, что не замечали никаких задержек или замедлений при просмотре веб-страниц, социальных сетей или использовании YouTube. Так что, если все, что вам нужно — это повседневные стандартные приложения, то это явно ваш вариант.

Однако несколько рецензентов почувствовали напряжение кремния телефона во время игры в такие игры, как Asphalt 9 (довольно требовательная к железу), и сказали, что исполнительность была немного хуже, время загрузки немного дольше. Другими словами, если хотите поиграть в требовательные мобильные игры, следует подумать о других телефонах. Это особенно актуально, если планируете использовать устройство в течение нескольких лет, поскольку игры со временем станут только более жадными к начинке телефона.

Батарея

Все телефоны данной линейки оснащены батареями не менее 5000 мАч. Один из рецензентов сказал, что телефон проработал полтора дня в интенсивном режиме с настройками по умолчанию (FHD + при 60 Гц). Он добавил, что время от времени его можно было использовать почти два дня. Согласно обзорам в интернете, переключение на 120 Гц позволяет использовать телефон ровно сутки в режиме от умеренного до интенсивного.

Redmi Note 10 Т предлагает проводную зарядку мощностью 18 Вт, что позволяет телефону полностью заряжаться примерно за 90 минут. Это довольно медленно, но, по крайней мере, вы получаете в комплекте неплохое зарядное устройство. Телефон Xiaomi не поддерживает беспроводную зарядку, что неудивительно, учитывая цену.

Если нужен проверенный товарищ в матовом пластике с шершавым покрытием, следы использования на котором остаются редко, с сочной картинкой на экране, впечатляющим временем работы и неплохой основной камерой, то это точно ваш вариант.