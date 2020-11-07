Стационар и долечивание
Лекарства для лечения больных ковидом в стационаре или в стационаре на дому (где долечиваются те, кто заболели вирусной пневмонией) покупают за счет государства.
В учреждениях здравоохранения достаточный (и даже более чем) объем основных препаратов на нынешний уровень заболеваемости, рассказал губернатор. Новые партии лекарств постоянно закупают и поставляют. «Здесь удается ситуацию держать так, как надо», — сказал Виктор Томенко.
Бесплатные лекарства
Кроме того, региону уже выделили 87 млн рублей — на то, чтобы обеспечивать за счет государства препаратами для лечения ковида з и для тех, кто лечится амбулаторно, на дому.
Деньги поступили. Мы опять столкнулись с дефицитом лекарств у потенциальных поставщиков. Конкурс объявили, но на него вышла одна компания со сроками поставки примерно в 20-х числах ноября. Мы вот сейчас занимаемся, чтобы хотя бы законтрактовать эти объемы и начать доводить эти лекарства до заболевших, — рассказал Виктор Томенко.
Аптеки
На розничном рынке ситуация остается напряженной. Лекарства появляются — их сметают с полок, хотя аптеки в 3−4 раза увеличили поставки препаратов, применяемых при лечении коронавируса, гриппа, ОРВИ.
Даже такое увеличение не приводит к насыщению рынка. Появившиеся лекарства уходят — под заказ, под запись. Появившиеся на прилавке снова исчезают если не за первые два часа, но за первую половину дня. Ажиотажный спрос — это такая вещь. Если выставляешь новую партию — сметают. Выставляешь удвоенный объем — сметают. Конечно, это состояние нервной напряженности, страха, опаски, приводит к тому, что формируется дефицит, — сказал Виктор Томенко.
Однако, по сведения губернатора, в последнюю неделю все же есть некоторые улучшения. Не с первого раза, не с первой аптеки, но человек, который лечится дома от ковида, ОРВИ или гриппа, приобрести препараты может, говорит Виктор Томенко.
Власти и рынок
Власти могут влиять на наполнение аптек в ограниченном масштабе. Есть госпредприятие «Аптеки Алтая», занимающее всего 3−5% рынка лекарства региона. Существенно повлиять на рынок, на котором большинство аптек частные, через работу «Аптек Алтая» невозможно, объяснил Виктор Томенко.
Небольшой объем препаратов, пользующихся особенным спросом — противовирусные, антибиотики простейшие, кроверазжижащие препараты — есть и для тех людей, которые выходят из нашего стационара и требуют долечивания. И есть возможность через «Аптеки Алтая» их этими препаратами обеспечить. Это и осуществляется, — рассказал Томенко.
Непобедимый ажиотаж
Но победить ажиотажный спрос пока не удается.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Я обратился в федеральное правительство, попросил поддержки от полпреда в СФО, обратился непосредственно в Минпромторг и Минздрав России, осветив проблему и попросив о разных вариантах помощи, чтобы как-то насытить рынок.
Вышел я также напрямую на руководителей и владельцев наших крупнейших дистрибьюторов. Кое-какие подвижки сделали, увеличение объемов сбыта — это в том числе результат этих переговоров.
По словам главы региона, контракты на поставки подписаны еще в конце 2019 года, они предполагали график поставок, а не ажиотажный спрос и пандемию.
А самое главное — это произошло примерно по всей стране. И все таким же образом к производителям, поставщикам, ринулись. Дефицит объективо имеется. Мы стараемся по максимуму, в ручном режиме, это подправить, — объяснил губернатор.