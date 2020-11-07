Частные аптеки Алтайского края наращивают поставки лекарств, но покупатели сметают с полок все препараты для лечения COVID-19. Больницы препаратами обеспечены. А в ближайшее время амбулаторным больным начнут выдавать лекарства бесплатно, но есть проблемы с поставщиками. Так охарактеризовал ситуацию с обеспечением препаратами губернатор края Виктор Томенко на встрече с журналистами. Подробности — в материале Altapress.ru.

Стационар и долечивание

Лекарства для лечения больных ковидом в стационаре или в стационаре на дому (где долечиваются те, кто заболели вирусной пневмонией) покупают за счет государства.

В учреждениях здравоохранения достаточный (и даже более чем) объем основных препаратов на нынешний уровень заболеваемости, рассказал губернатор. Новые партии лекарств постоянно закупают и поставляют. «Здесь удается ситуацию держать так, как надо», — сказал Виктор Томенко.

Виктор Томенко. Altairegion22.ru

Бесплатные лекарства

Кроме того, региону уже выделили 87 млн рублей — на то, чтобы обеспечивать за счет государства препаратами для лечения ковида з и для тех, кто лечится амбулаторно, на дому.

Деньги поступили. Мы опять столкнулись с дефицитом лекарств у потенциальных поставщиков. Конкурс объявили, но на него вышла одна компания со сроками поставки примерно в 20-х числах ноября. Мы вот сейчас занимаемся, чтобы хотя бы законтрактовать эти объемы и начать доводить эти лекарства до заболевших, — рассказал Виктор Томенко.

Лекарства , таблетки. CC0

Аптеки

На розничном рынке ситуация остается напряженной. Лекарства появляются — их сметают с полок, хотя аптеки в 3−4 раза увеличили поставки препаратов, применяемых при лечении коронавируса, гриппа, ОРВИ.

Даже такое увеличение не приводит к насыщению рынка. Появившиеся лекарства уходят — под заказ, под запись. Появившиеся на прилавке снова исчезают если не за первые два часа, но за первую половину дня. Ажиотажный спрос — это такая вещь. Если выставляешь новую партию — сметают. Выставляешь удвоенный объем — сметают. Конечно, это состояние нервной напряженности, страха, опаски, приводит к тому, что формируется дефицит, — сказал Виктор Томенко.

Однако, по сведения губернатора, в последнюю неделю все же есть некоторые улучшения. Не с первого раза, не с первой аптеки, но человек, который лечится дома от ковида, ОРВИ или гриппа, приобрести препараты может, говорит Виктор Томенко.

Виктор Томенко. Altairegion22.ru

Власти и рынок

Власти могут влиять на наполнение аптек в ограниченном масштабе. Есть госпредприятие «Аптеки Алтая», занимающее всего 3−5% рынка лекарства региона. Существенно повлиять на рынок, на котором большинство аптек частные, через работу «Аптек Алтая» невозможно, объяснил Виктор Томенко.

Небольшой объем препаратов, пользующихся особенным спросом — противовирусные, антибиотики простейшие, кроверазжижащие препараты — есть и для тех людей, которые выходят из нашего стационара и требуют долечивания. И есть возможность через «Аптеки Алтая» их этими препаратами обеспечить. Это и осуществляется, — рассказал Томенко.

Медицина , лекарства. CC0

Непобедимый ажиотаж

Но победить ажиотажный спрос пока не удается.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я обратился в федеральное правительство, попросил поддержки от полпреда в СФО, обратился непосредственно в Минпромторг и Минздрав России, осветив проблему и попросив о разных вариантах помощи, чтобы как-то насытить рынок. Вышел я также напрямую на руководителей и владельцев наших крупнейших дистрибьюторов. Кое-какие подвижки сделали, увеличение объемов сбыта — это в том числе результат этих переговоров.

Виктор Томенко. Altapress.ru

По словам главы региона, контракты на поставки подписаны еще в конце 2019 года, они предполагали график поставок, а не ажиотажный спрос и пандемию.