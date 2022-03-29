СМИ: компании Китая постараются заполнить брешь на рынке России

Частные компании Китая изучают возможности для бизнеса в России после того, как западные компании массово ушли с отечественного рынка. Они стремятся заполнить освободившуюся нишу, ссылается ТАСС на газету South China Morning Post.

Эксперты подчеркнули, что уход с российского рынка западных игроков привел к дисбалансу спроса и предложения.

Аналитик инвестиционной компании Loomis, Sayles & Company Чжуан Бо уверен, что от этого могут выиграть частные китайские фирмы. Прежде всего, это относится к организациям, связанным с продажей автозапчастей, продуктов, медицинских товаров и компонентов для инфраструктуры.

«Санкции останутся, но крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться. Объем торговли между двумя странами определенно увеличится в ближайшие пару лет», — заявил Бо.

Отмечается, что крупные государственные предприятия КНР при этом предпочтут действовать осторожно. Они руководствуются имеющимися рисками.