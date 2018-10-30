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СМИ: нефтяники попросили повысить цены на бензин на 5 рублей

Нефтяники на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака сообщили правительству о возможном росте розничных цен на бензин и дизель на 4−5 руб. за литр, пишет РБК со ссылкой на участника совещания.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Один из собеседников РБК сообщил, что поднять цены правительству предложили с нового года.

Однако другой участник встречи отметил, что компании «просто жаловались правительству на свои проблемы и в 4−5 рублей оценили убытки при продаже литра топлива».

Но поднимать цены по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» все-таки не будут, — сказал он.

Резкий скачок цен на топливо произошел в России весной и в начале лета этого года. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в розничной продаже с середины апреля бензин в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня уже дороже 43 рублей, пишут РИА Новости.

Правительство, реагируя на ситуацию, решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. С нефтяными компаниями договорились о фиксации цены на топливо на уровне 30 мая этого года на время выработки решения о поддержке отрасли.

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