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Эксперт назвал самую токсичную еду в мире

Сёмга считается самой токсичной едой и употреблять ее нужно не чаще, чем один раз в месяц, передает «РЕН-ТВ». Такое мнение высказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Шашлык из семги.
Шашлык из семги.
Олег Богданов

Как сказал Савельев, эту атлантическую лосось не добывают в дикой природе в больших объемах. В России нет вообще нужных объемов для промышленного лова сёмги, а в Норвегии запасы этой рыбы в диких условиях подорваны.

Поэтому сёмгу, по словам эксперта, искусственно выращивают в огромных количествах в специальных садках. Рыба в этих условиях часто находится без движения и болеет. А чтобы ее поддержать в тонусе до забоя, сёмгу лечат с помощью огромного количества антибиотиков, которые добавляют в корм, произведенный в Китае. К тому же, в эту рыбью еду добавляют гормоны роста для быстрого набора веса.

О том, что семга — это самая токсичная еда в мире, считают и ученые из Норвегии, на чье исследование ссылается эксперт.

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