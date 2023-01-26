26 января
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Потребитель

СМИ: самозанятым отказывают в выплатах по уходу за пожилыми

Самозанятым отказывают в уходе за инвалидами и пожилыми людьми, сообщают «Известия».

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Социальный фонд России (СФР) регулярно отказывает в соответствующих выплатах самозанятым и ИП, применяющим налог на профессиональный доход (НДП). Об этом говорится в письме «Опоры России», направленном в фонд.

Утверждается, что у сотрудников территориальных отделений фонда нет инструкции на тех, кто работает на себя. Обращения отклоняют «на всякий случай».

Юристы отмечают, что если самозанятый не платит взносы в фонд обязательного страхования (ОПС), то он может получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами. Их размер составляет 1,2−10 тыс. рублей.

Полученный отказ советуют просить в письменном виде для суда.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчины недовольны, что женщины выходят на пенсию раньше.

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