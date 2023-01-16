16 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле мужчины недовольны, что женщины выходят на пенсию раньше

Чаще всего разный пенсионный возраст возмущает молодых экономически активных мужчин, сообщает пресс-служба портала SuperJob.

Опрос.
Опрос.

Портал опросил барнаульцев, считают ли они дискриминацией разный возраст выхода на пенсию — мужчины выходят на пенсию на пять лет позже.

Результаты показали, что в среднем 39% барнаульцев согласились, что это дискриминирует мужчин. Не считают это дискриминацией 50% опрошенных.

Чаще всего называли дискриминацией разный возраст выхода на пенсию именно мужчины. Более того, представители мужского пола отвечали утвердительно на вопрос вдвое чаще женщин — 43% против 20%.

Чаще всех такого мнения придерживаются мужчины моложе 34 лет (52%). Зачастую они отмечают, что продолжительность жизни у них меньше, чем у женщин.

Хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин, молодые женщины до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав.

Из них за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов выступают 30%, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 19%.

стало известно, что большинство жителей СФО намерены экономить деньги и копить их в 2023 году.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость