В Барнауле мужчины недовольны, что женщины выходят на пенсию раньше

Портал опросил барнаульцев, считают ли они дискриминацией разный возраст выхода на пенсию — мужчины выходят на пенсию на пять лет позже.

Результаты показали, что в среднем 39% барнаульцев согласились, что это дискриминирует мужчин. Не считают это дискриминацией 50% опрошенных.

Чаще всего называли дискриминацией разный возраст выхода на пенсию именно мужчины. Более того, представители мужского пола отвечали утвердительно на вопрос вдвое чаще женщин — 43% против 20%.

Чаще всех такого мнения придерживаются мужчины моложе 34 лет (52%). Зачастую они отмечают, что продолжительность жизни у них меньше, чем у женщин.

Хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин, молодые женщины до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав.

Из них за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов выступают 30%, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 19%.

стало известно, что большинство жителей СФО намерены экономить деньги и копить их в 2023 году.