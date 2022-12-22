22 декабря
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Жизнь

Банк «Открытие»: 54% сибиряков надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022

Большинство жителей СФО намерены экономить деньги и копить их в 2023 году. 77% не планируют брать кредиты. 54% наших земляков надеются, что их личный 2023 год окажется лучше 2022-го. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

70% респондентов намерены экономить деньги в 2023 году (28% скорее всего будут, 42% точно будут). Лишь 12% заявили, что не будут экономить деньги (11% скорее всего не будут, 1% точно не будет). Почти каждый пятый (18%) затруднился ответить на этот вопрос.

70% хотят сберегать деньги в будущем году (37% скорее всего будут, 33% точно будут). Лишь 9% заявили, что не будут копить деньги. 22% опрошенных затруднились ответить.

33% сибиряков считают, что станут в 2023 году богаче: по уровню финансового оптимизма наши земляки — лидеры по стране.

16% полагают, что в новом году станут беднее. 23% ответили, что их финансовое положение в 2023 году не изменится. 28% затруднились ответить на этот вопрос.

77% опрошенных не собираются брать в 2023 году никаких кредитов. В планах на 2023 год у 11% - взять потребительский кредит. По 7% намерены брать ипотеку или/и автокредит.

Среди основных крупных покупок, запланированных на 2023 год (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), сибиряки называли приобретение или обновление автомобиля (28%), траты на ремонт (23%), покупку крупной бытовой техники (11%), квартиры или гаража (10%). Потратить крупную сумму на обзаведение загородным жильем намерены 8%, на обучение — 6%. При этом 33% не планируют совершать в будущем году никаких крупных.

54% опрошенных надеются, что 2023 год окажется для них лучше, чем 2022-й. При этом 30% считают, что новый год будет таким же. По мнению 16%, их личный 2023 год будет хуже, чем 2022-й.

Себе и другим сибиряки желают в 2023 году прежде всего здоровья (77%), мира и согласия (41%), душевного спокойствия и равновесия (38%), больше денег (34%), счастья (23%), любви (22%), хорошей работы (21%), семейной идиллии (15%) и путешествий (9%).

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 12−15 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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