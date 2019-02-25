SMORYA NASUSHI: в Барнауле появилась новая служба доставки еды на дом

С февраля 2019 года в Барнауле начала работать новая компания по доставке еды на дом с нетривиальным названием «Сморя насуши».

В ассортименте «Сморя насуши» — японские роллы, итальянская пицца, китайская лапша wok, салаты и закуски. Основатели службы доставки имеют большой опыт в ресторанном деле, поэтому серьезно подошли к разработке меню.

«Мы постарались собрать у себя все самое вкусное и популярное», — говорит директор компании Роман Макаров.

В Барнауле появилась новая служба доставки еды на дом. Источник: SMORYA NASUSHI

Служба доставки SMORYA NASUSHI закупает продукты только высшего и премиального качества. И это не просто слова, поскольку на производстве используется:

всеми любимая охлаждённая сёмга , выращенная на Форельских островах;

выращенная на Форельских островах; соевый соус натурального брожения премиум класса — Киккоман.

по настоящему острый васаби;

натуральные сыры — моцарела , сливочный сыр креметта и пармезан.

В Барнауле появилась новая служба доставки еды на дом. Источник: SMORYA NASUSHI

Закуп продукции производится у сертифицированных производителей и поставщиков. Все блюда готовят профессионалы своего дела, которые постоянно подтверждают и улучшают свою квалификацию.

В штате компании есть даже технолог, который строго контролирует выполнение всех рецептур и стандартов работы в области общественного питания. А предложения или замечания по работе компании каждый покупатель может написать напрямую директору через специальную форму на сайте.

В Барнауле появилась новая служба доставки еды на дом. Источник: SMORYA NASUSHI

Что касается цен на блюда, то они вполне демократичные: роллы — от 100 рублей, лапша wok — от 170 рублей, пицца — от 250 рублей. А в честь открытия компании действует акция на «Калифорнию с лососем» — ролл стоит 150 рублей, вместо 220 рублей. В ближайшее время на сайте «Сморя насуши» появятся новые позиции.

Для всех клиентов в компании действует система бонусов. За каждый заказ начисляются баллы в размере до 10% от стоимости заказа, которыми в последующем можно расплатиться из расчёта 1 балл = 1 рубль. Накопленные бонусы можно потратить на оплату всего заказа или его части.

В Барнауле появилась новая служба доставки еды на дом. Источник: SMORYA NASUSHI

Основное кредо компании: «еда должна быть вкусной, а доставка быстрой».

Сделать заказ в «Сморя насуши» можно по телефону 50−30−50 или на сайте в любой день с 9.30 до 23.30.

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Сайт: smorya-nasushi.ru

Информация о стоимости и скидках действительна на момент публикации