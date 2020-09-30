Смотрим на карте: плюс 40 000 жителей Алтайского края в обновленной зоне покрытия 4G Билайн

В их число вошли такие населенные пункты Алтайского края, как, например:
- Алейский район: с. Моховское, с. Боровское, п. Солнечный, с. Кашино
- Бийский район: с. Верх-Катунское
- Змеиногорский район: с. Саввушка
- Каменский район: с. Корнилово
- Краснощековский район: с. Краснощеково
- Кулундинский район: с. Кулунда
- Кытмановский район: п. Октябрьский
- Локтевский район: с. Успенка
- Первомайский район: п. Казачий, с. Боровиха, с. Березовка, с. Сорочий лог, с. Фирсово
- Ребрихинский район: с. Усть-Мосиха
- Рубцовский район: с. Ракиты, с. Веселоярск, с. Новониколаевка, с. Мамонтово, с. Куйбышево, с. Самарка
- Смоленский район: п. Кировский
- Тальменский район: пгт Тальменка, с. Кашкарагаиха
- Топчихинский район: п. Кировский
- Троицкий район: с. Троицкое
- Шелаболихинский район: с. Крутишка
- И другие.
Напомним, что в феврале 2020 года ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили соглашение о развитии телекоммуникаций и цифровой экономики на территории Алтайского края. После масштабной стройки 2019 года Билайн продолжил инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в течение 2020−21гг. сумма вложений в улучшение 4G составит до 1,2 млрд рублей. Билайн сфокусируется на обеспечении связью новых микрорайонов Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачных и коттеджных поселков в пригородах, а также на усилении емкости и покрытия в ряде районов края и курортных зонах.