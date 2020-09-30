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Смотрим на карте: плюс 40 000 жителей Алтайского края в обновленной зоне покрытия 4G Билайн

Сегодня мобильный интернет 4G от Билайн доступен порядка 85% населения Алтайского края. В 2019 году Билайн развернул 4G в районных центрах, крупных селах и поселках края. Сегодня Билайн продолжает развивать 4G в сравнительно небольших населенных пунктах численностью порядка 1000 человек.

В результате еще около 40 000 жителей края более чем в 40 населенных пунктах получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G благодаря развитию сети Билайн на территории Алтайского края в первой половине 2020 года.

Здесь установили новые вышки связи или модернизировали уже имеющиеся, что позволило на высоком уровне предоставлять как голосовую связь, так и мобильный интернет 4G. Теперь еще 40 000 жителей Алтайского края могут комфортно решать свои задачи в сети: звонить близким людям по видеосвязи, общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть видео в высоком качестве без задержек и многое другое.

Зона покрытия 4G Билайн.
Зона покрытия 4G Билайн.

В их число вошли такие населенные пункты Алтайского края, как, например:

  • Алейский район: с. Моховское, с. Боровское, п. Солнечный, с. Кашино
  • Бийский район: с. Верх-Катунское
  • Змеиногорский район: с. Саввушка
  • Каменский район: с. Корнилово
  • Краснощековский район: с. Краснощеково
  • Кулундинский район: с. Кулунда
  • Кытмановский район: п. Октябрьский
  • Локтевский район: с. Успенка
  • Первомайский район: п. Казачий, с. Боровиха, с. Березовка, с. Сорочий лог, с. Фирсово
  • Ребрихинский район: с. Усть-Мосиха
  • Рубцовский район: с. Ракиты, с. Веселоярск, с. Новониколаевка, с. Мамонтово, с. Куйбышево, с. Самарка
  • Смоленский район: п. Кировский
  • Тальменский район: пгт Тальменка, с. Кашкарагаиха
  • Топчихинский район: п. Кировский
  • Троицкий район: с. Троицкое
  • Шелаболихинский район: с. Крутишка
  • И другие.

Напомним, что в феврале 2020 года ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заключили соглашение о развитии телекоммуникаций и цифровой экономики на территории Алтайского края. После масштабной стройки 2019 года Билайн продолжил инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в течение 2020−21гг. сумма вложений в улучшение 4G составит до 1,2 млрд рублей. Билайн сфокусируется на обеспечении связью новых микрорайонов Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачных и коттеджных поселков в пригородах, а также на усилении емкости и покрытия в ряде районов края и курортных зонах.

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