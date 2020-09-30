Смотрим на карте: плюс 40 000 жителей Алтайского края в обновленной зоне покрытия 4G Билайн

Сегодня мобильный интернет 4G от Билайн доступен порядка 85% населения Алтайского края. В 2019 году Билайн развернул 4G в районных центрах, крупных селах и поселках края. Сегодня Билайн продолжает развивать 4G в сравнительно небольших населенных пунктах численностью порядка 1000 человек.

В результате еще около 40 000 жителей края более чем в 40 населенных пунктах получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G благодаря развитию сети Билайн на территории Алтайского края в первой половине 2020 года.

Здесь установили новые вышки связи или модернизировали уже имеющиеся, что позволило на высоком уровне предоставлять как голосовую связь, так и мобильный интернет 4G. Теперь еще 40 000 жителей Алтайского края могут комфортно решать свои задачи в сети: звонить близким людям по видеосвязи, общаться в мессенджерах и социальных сетях, смотреть видео в высоком качестве без задержек и многое другое.