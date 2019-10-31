В течение 14 дней абонент сможет пользоваться приставкой за 1 рубль, при этом оператор предлагает в период тест-драйва welcome-пакеты каналов, подписки и услугу «управляй просмотром», которая позволяет смотреть передачи, которые вышли уже на ТВ в течение недели. Подарок всем пользователям приставки — более 450 фильмов в каталоге «Попробуй кино» без дополнительной оплаты.

По завершении тестового периода клиент может выбрать: выкупить приставку или заменить на другое ТВ-оборудование компании. Чтобы пользователь не забыл об окончании тест-драйва, компания направит уведомление по почте или телефону.

С приставки Movix Pro можно запустить на экране телевизора приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4K, если телевизор поддерживает этот формат, пользоваться интерактивными сервисами — ставить эфир на паузу, смотреть передачи, которые уже прошли в эфире, перематывать рекламу в записи. В магазине приложений можно скачать мессенджеры, игры, приложения для соцсетей и многое другое. К миниатюрному устройству через Bluetooth или USB-порт легко подключаются внешние устройства — компьютерная мышь, клавиатура, джойстик, геймпад, веб-камера, наушники или даже акустическая система.

Евгений Макагонов,

директор барнаульского филиала «Дом.ru»:

По данным аналитиков, всего 5% населения России не смотрят телевизор, а те, кто предпочитает цифровое ТВ, мало знают о его возможностях. Тест-драйв — хороший повод, чтобы попробовать современные сервисы: поставить эфир на паузу и ответить на звонок близкого человека, посмотреть передачу, на которую не успеваете с работы, в течение 7 дней после выхода в эфир. Если вы любите хороший звук — подключите колонки, а если, наоборот, вашей семье нужна тишина — наушники. Создавая Movix Pro, мы предусмотрели самые разные жизненные ситуации. Познакомьтесь с нашим устройством и убедитесь в этом.

Movix Pro — цифровая ТВ-приставка с максимальным функционалом, собственная разработка АО «ЭР-Телеком Холдинг», которая превращает телевизор в кинотеатр. Наступают холода и многие семьи возвращаются к экрану. С Movix Pro от «Дом.ru» холодный сезон пролетит незаметно — весело и с пользой.