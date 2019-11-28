Снижают по-черному: обвал ставок по потребительским кредитам

Банк «Левобережный» запускает « Черную пятницу »: потребительские кредиты под 11,9% годовых и бесплатная премиальная кредитная карта, по которой можно не платить проценты 100 дней.

Успейте получить кредит на любые цели до 200 000 рублей на срок до 5 лет по сниженной ставке или почувствуйте себя VIP-клиентом, оформив премиальную кредитную карту Mastercard Platinum с бесплатным годовым обслуживанием. Выпуск карты — 0 рублей, беспроцентный период -100 дней, лимит до 300 000 рублей, кэшбэк до 5%. Кроме того, «черная карточка» станет Вашим пропуском в бизнес-залы аэропортов.

Специальные условия получат клиенты, успевшие подать заявку на потребительский кредит/ кредитную карту в офисах Банка «Левобережный» в период с 28 ноября по 6 декабря или на сайте и в интернет-банке в период с 28 ноября по 31 декабря 2019 года.

Исполняйте свои мечты уже сегодня!

Тел. 8−800−3333−555

Сайт: www.nskbl.ru

Полные акционные условия

Премиальная кредитная карта с льготным периодом — 100 дней (от даты образования задолженности по кредиту). Выдается в рамках акции «Черная пятница». Лимит кредита до 300 000 ₽. Ставка 26% годовых от суммы задолженности. Кэшбэк 5% - 150 до 1 000 ₽ от суммы покупок на отдельные категории. Выдача карты — бесплатно. Возможность посещения бизнес-зала аэропортов. Безналичные расчёты по кредитной карте — бесплатно. Снятие 100 000 рублей в течение 7 дней после заключения кредитного договора — бесплатно. Снятие до 15 000 рублей в кассах и банкоматах Банка «Левобережный» — бесплатно. Получение наличных в банкоматах Банка «Левобережный» — от 3,9% от суммы свыше 15 000 рублей, согласно тарифам банка. Минимальный обязательный платеж — 5%. Период ожидания оплаты минимального платежа — 15 дней от расчётной даты. Кредитная линия возобновляемая. Количество премиальных кредитных карт ограничено.

Потребительский кредит — Валюта кредита — рубли РФ. Сумма — от 50 000 ₽ до 200 000 ₽. Фиксированная ставка — 11,9% годовых. Срок кредитования — от 36 до 60 мес. Основные требования к заёмщику: возраст заемщика — от 20 до 68 лет (на момент окончания кредитного договора); гражданство Российской Федерации; постоянная, либо временная регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее 3 полных календарных месяцев; наличие постоянного места работы заемщика; наличие контактного стационарного телефона.

Для участия в акции подайте заявку на кредит или кредитную карту: в офисах Банка «Левобережный» в период с 28 ноября по 6 декабря, либо на сайте или в интернет-банке в период с 28 ноября по 31 декабря 2019 года.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.