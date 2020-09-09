Снижение потерь электроэнергии повысит надежность электроснабжения потребителей Россети Сибирь

В результате работы над снижением потерь, экономия компании «Россети Сибирь» за семь месяцев 2020 года превысила 344 млн рублей. Эти средства будут направлены на повышение надежности и качества электроснабжения жителей Сибири и Дальнего Востока.

С начала 2020 года снижение потерь электроэнергии в сетях на всей территории присутствия компании «Россети Сибирь» составило 166 миллионов киловатт-часов (кВт·ч). Это 0,49% всего отпуска электроэнергии. Речь идет обо всех видах потерь — как коммерческих, так и технологических. В зоне обслуживания Алтайского филиала компании снижение потерь составило 22 млн кВт·ч по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Ежегодно энергетики вкладывают средства и силы в борьбу с потерями электроэнергии. В комплекс эффективных мер входят и установка интеллектуальных приборов учета, и проведение рейдовых мероприятий по выявлению бездоговорного потребления электричества.

Например, в 2020 году специалисты компании выявили почти 2,5 тысячи фактов неучтенного потребления электроэнергии. В Алтайском крае за этот же период — более 80 случаев.

Работа в рамках программы цифровизации сетей, оснащение сетей современными интеллектуальными приборами учета электроэнергии позволяют с высокой степенью точности определить участки и даже конкретных потребителей с явными нарушениями энергопотребления. Диагностика сети выявляет не только зоны с высоким уровнем потерь на энергокарте региона, но и причины этого дисбаланса. Кроме того, «умные» приборы учета дают возможность, например, удаленно ограничивать подачу электроэнергии для злостных неплательщиков. Внедрение информационной системы комплексного учета электроэнергии позволяет повысить процент автоматизации, благодаря чему положительная динамика по снижению потерь в сетях будет продолжена.

В 2019 году несколько филиалов Россети Сибирь были признаны лучшими по борьбе с потерями электроэнергии в России. В ТОП-20 попал филиал «Алтайэнерго». Есть основания полагать, что эта тенденция будет продолжена и в рейтинге 2020 года.