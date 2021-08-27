Честно говоря, подготовка к школе доставляет куда больше удовольствия, чем сама учеба: покупка новых вещей всегда поднимает настроение, а сейчас можно купить не просто ручки, а, скажем, светящиеся ручки или ручки-лабиринты. Не просто блокноты, а с запахом шоколада. Не просто пенал, а пенал в виде пачки печенья.

Да-да, это все о народном магазине «Галамарт», который год от года держит нос по ветру и предлагает школьникам самые современные и интересные новинки. Но главное — куда все эти богатства сложить, так что поговорим про самое главное — про школьные рюкзаки.

Вкус, конечно, у всех подростков разный, но и ассортимент в магазинах обширный! Скажем, прочный и удобный рюкзак с декоративной шнуровкой: подойдет не только для учебы, но и для тренировок, и для прогулок по городу. А для модниц — «радужная» модель с блестками.

Не только дети, но и родители оценят рюкзак из водоотталкивающего материала: все-таки подростки особой аккуратностью не отличаются. Плюс — эргономичная спинка, которая позволяет правильно распределить нагрузку, USB-выход и вместительное пространство для книг и тетрадей. А еще есть модели тоже с USB — и с котиками, которые никогда не лишние.

Стильное сочетание нежности и брутальности — модель в пастельном цвете с яркими брелоками и металлическими цепями. А кто поклонник спортивного стиля — для тех рюкзак из джинсового материала с отделкой искусственной кожей.

Словом, яркие и однотонные, с разными материалами и фактурой, с аксессуарами и даже кодовыми замками — в «Галамарте» есть рюкзаки на каждый день. Общее у них, пожалуй, то, что все они довольно универсальны, практичны и весьма удобны в носке. А что до наполнения — то добро пожаловать в раздел «СуперШкола» от «Галамарта»; здесь собрано все, что понадобится на уроках и дома.

* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511).

Акция «Второй товар за 1 рубль» на товары для летней рыбалки, кемпинга и туризма действует в розничных магазинах «Галамарт» с 21 по 27 июля 2021 г.

Акция не действует на газовые горелки и плиты.

Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8−800−25−000−25.

Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт»