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Соберем детей в школу вместе

Каникулы подходят к концу — скоро начнется новый учебный год. Каждый школьник хочет новенькие тетрадки, ручки и карандаши, но не каждый может их себе купить!

Архив компании Мария-Ра.

Мы предлагаем вам помочь деткам, которым это действительно нужно! Они хотят учиться и получать только пятерки. Именно вы можете обеспечить их необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями!

С 27 июля по 20 августа купите школьные принадлежности в наших магазинах и положите их в специальную корзину в магазинах Мария-Ра.

По окончании акции, к началу учебного года, все собранные школьные принадлежности мы передадим малообеспеченным семьям и детским домам.

Сделайте больше добра с Мария-Ра!

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