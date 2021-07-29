Соберем детей в школу вместе

Каникулы подходят к концу — скоро начнется новый учебный год. Каждый школьник хочет новенькие тетрадки, ручки и карандаши, но не каждый может их себе купить!

Архив компании Мария-Ра.

Мы предлагаем вам помочь деткам, которым это действительно нужно! Они хотят учиться и получать только пятерки. Именно вы можете обеспечить их необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями!

С 27 июля по 20 августа купите школьные принадлежности в наших магазинах и положите их в специальную корзину в магазинах Мария-Ра.

По окончании акции, к началу учебного года, все собранные школьные принадлежности мы передадим малообеспеченным семьям и детским домам.

Сделайте больше добра с Мария-Ра!