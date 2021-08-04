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Соберем детей в школу вместе! Мария-Ра приглашает принять участие в благотворительной акции

Каникулы подходят к концу — скоро начнется новый учебный год. Каждый школьник хочет новенькие тетрадки, ручки и карандаши, но не каждый может их себе купить! Компания Мария-Ра предлагает покупателям помочь деткам из детских домов. Они хотят учиться и получать только пятерки. Именно вы можете обеспечить их необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями!

Архив компании Мария-Ра

«Соберем детей в школу вместе» — благотворительная акция Мария-Ра, в рамках которых компания и партнеры уже много лет помогают детям из детских домов и малообеспеченных семей подготовиться к школе.

В 2020 году в акции приняли участие более 55 000 покупателей. На сумму более чем 2 млн рублей было собрано школьных принадлежностей! Они были переданы 300 социальным учреждениям, детским домам, школам интернатам и малообеспеченным семьям через управления социальной защиты во всех 260 населенных пунктах присутствия магазинов «Мария-Ра».

Организаторы понимают, что не у всех желающих помочь есть возможность приехать в детские дома и передать канцелярию лично. Именно поэтому компания Мария-Ра проводит акцию «Соберем детей в школу вместе», чтобы вместе помочь деткам, которым это действительно нужно!

Для участия в акции с 27 июля по 20 августа купите школьные принадлежности и положите их в специальную корзину в магазинах Мария-Ра. По окончании акции, к началу учебного года, все собранные школьные принадлежности будут переданы малообеспеченным семьям и детским домам. Сделайте больше добра с Мария-Ра!

Организатор акции: ООО «Розница К-1». Подробную информацию об организаторе и условиях акции — на сайте www.maria-ra.ru

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