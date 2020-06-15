Содружество растений на вашем огороде

Планируя высадку растений в саду, многие подходят к этому вопросу исключительно с эстетической точки зрения. Конечно, одни цветы смотрятся особенно хорошо рядом друг с другом, но некоторые создают более чем успешные рабочие пары. Такие союзы известны достаточно давно, но с появлением новых технологий канули в прошлое. Чтобы избежать использования излишних химикатов, можно просто посадить одни растения рядом с другими, сразу планируя покупку всего необходимого в интернет-магазине семян . Это не только привлечет пчел и бабочек, необходимых для опыления, но избавит цветы от вредителей.

Настурция и огурцы

Цветы настурции обладают сильным специфическим запахом, который, по мнению некоторых ученых, отпугивает различных вредителей. А последние очень даже благосклонно относятся к огурцам, особое внимание уделяя стеблям и листьям. Для того чтобы защитить огурцы от нашествия паразитов, достаточно посадить вокруг них кусты настурции. Кроме того, смотрится подобное сочетание более чем живописно.

Душистые травы и кабачки

Для того чтобы кабачки уродились, цветам жизненно необходимы опылители, иначе есть шанс так и не дождаться овощей. Чтобы привлечь пчел, вокруг грядки с кабачками высаживают душистые травы, такие как укроп, петрушка или фенхель.

Лобулярия морская и листовая свёкла

Чаще всего листовая свёкла страдает от тли. Чтобы избежать излишнего применения химических веществ, достаточно прорядить грядки лобулярией морской. Эти неприхотливые однолетние растения, украшенные густыми шапками белых цветов, очень любят журчалки. Журчалки же в свою очередь не против закусить тлей. Таким образом лобулярия спасает листовую свеклу и украшает сад.

Кукуруза , фасоль и тыква

Это великолепное трио было известно еще американским индейцам. Растения поддерживают друг друга и создают яркую необычную композицию. Толстые стебли кукурузы дают поддержку фасоли, которая оплетает их, поднимаясь как можно выше. Широкие листья тыквы создают пышную тень, благодаря чему почва даже без интенсивной поливки долгое время сохраняет влагу.

Календула и капуста

Если уж тля разыскала на огороде сочную капусту, то избавиться от нее будет непросто. Чтобы не применять химикаты достаточно лишь посадить рядом календулу. Тлю не только отпугивает насыщенный запах цветов. Растение притягивает божьих коровок, которые отлично уничтожает тлю.

Салат латук и помидоры

В этой паре все радости достаются салату. Разросшиеся заросли помидоров дают тень латуку, который так не любит солнце. Благодаря этому листья смогут дольше сохранить свежесть.

Розы и чеснок

Довольно неожиданное сочетание, которое сможет защитить нежные ароматные розы от многочисленных вредителей. Насыщенный запах чеснока отпугивает разнообразных жучков, которые, кажется, так и норовят наброситься на бедные цветы.

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