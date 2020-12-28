Сохранить и заработать. Как приумножить сбережения и не попасть к мошенникам

В 2020-м только ленивый не говорит об экономическом кризисе. Банкротство сегодня терпят как крупные, так и малые финансовые предприятия. Жители края в надежде сберечь заработанное ищут безопасные варианты, и многие обращают своё внимание на кредитные потребительские кооперативы. Что нужно знать о них и как отличить надёжную компанию от мошенников, чтобы избежать потерь? Разбираемся с экспертами из КПК «АС Финанс».

Сделать правильный выбор

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) — своеобразная касса взаимопомощи. Их главная цель — решение финансовых задач участников. Стать членом (пайщиком) такого кооператива может каждый совершеннолетний житель страны.

В кредитном кооперативе привлечение денежных средств происходит по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада (депозита). И отличие от банковского депозита — возможность пайщиков получить более высокий доход по сбережениям. Притом что КПК принимают любые, даже небольшие суммы сбережений.

Дело в том, что размер максимальной ставки по сбережениям устанавливает Центральный банк России, который контролирует деятельность КПК согласно специальному Федеральному закону «О кредитной кооперации». Процентная ставка по договору передачи личных сбережений не может более чем в два раза превышать ключевую ставку, установленную Банком России. В настоящее время её размер составляет 4,25% годовых. Таким образом, 8,5% - максимальная ставка по принятым сбережениям, которую может предложить сегодня любой КПК для своих пайщиков.

Денежные вложения в КПК не попадают под защиту Агентства по страхованию вкладов, но это не значит, что средства граждан окажутся незащищёнными. Кредитные кооперативы страхуют свою ответственность в специализированных страховых организациях. А компенсационный фонд, созданный СРО, обеспечивает имущественную ответственность КПК. Другими словами, защищает интересы пайщиков. Для формирования компенсационного фонда кооперативы делают отчисления в размере 0,2% среднегодовых активов.

Если выбор сделан в пользу КПК, остаётся самое главное — выбрать надёжный кредитный потребительский кооператив. Как не ошибиться?

Проверить партнёра

В первую очередь эксперты рекомендуют проверить, сколько лет КПК находится на рынке.

Евгения Крючкова,

помощник председателя правления КПК «АС Финанс»:

— Если организации менее 3 лет и она осуществляет свою деятельность по территориальному принципу общности своих членов, как большинство кооперативов, она может работать на территории не более двух граничащих между собой муниципальных образований. КПК возрастом более 3 лет могут работать на территории не более двух граничащих между собой субъектов Российской Федерации. Кооперативы, которые на рынке свыше трех лет, -надёжные, но даже их следует проверять.

Самое главное — выбрать надёжный кредитный потребительский кооператив. Фото предоставлено КПК «АС Финанс»

Специалист также обращает внимание на следующие моменты:

— Каждый КПК обязан состоять в одной из саморегулируемых организаций (СРО) и соблюдать единые правила и стандарты деятельности, принятые этой самой СРО. Саморегулируемые организации также контролируют деятельность КПК в целом: вырабатывают стандарты и правила работы, следят за финансовой отчётностью. Если какой-либо КПК не является членом СРО, то он не имеет права принимать средства от людей. Реестр СРО финансового рынка опубликован на сайте Банка России.

— Принимать новых участников и привлекать их сбережения имеет право только кооператив, включённый в реестр Банка России (размещён на сайте www.cbr.ru в разделе Финансовые рынки / Надзор за участниками финансовых рынков / Микрофинансирование). В данном реестре можно увидеть действующие КПК и КПК, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства.

— КПК должны раскрывать пайщикам информацию о своей деятельности, в том числе об органах управления, о членстве в саморегулируемых организациях. На сайте КПК и в местах оказания услуг должна быть представлена основная документация на кооператив (свидетельства ИНН, ОГРН, свидетельство о членстве в СРО с указанием номера в реестре СРО, свидетельство о заключении договора страхования ответственности).

Доверять гарантиям

Все эти пункты соблюдаются КПК «АС Финанс». Его деятельность больше пяти лет контролируется Центральным банком России. Отчётность по денежным средствам кооператив предоставляет в Центробанк ежемесячно, а отчётность по финансовым нормативам — ежеквартально.

КПК состоит в саморегулируемой организации «Кооперативные финансы». Его ответственность перед пайщиками застрахована в некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования».

Евгения Крючкова,

помощник председателя правления КПК «АС Финанс»:

— Мы стараемся сделать наши программы максимально доступными и привлекательными. Для сберегателей это стабильно высокий процент на сбережения — сегодня он составляет 8,5%. Также наша сберегательная программа предполагает, что сбережения можно положить на срок от одного месяца.

Основная часть постоянных членов кооператива (около 80%) — граждане старше 45 лет. Как отмечают в КПК, большинство из них пришли по рекомендации, а это говорит о многом — кооперативу доверяют.

Основная часть постоянных членов кооператива — граждане старше 45 лет. Фото предоставлено КПК «АС Финанс»

Оправдывая доверие, «АС Финанс» позаботился о пожилых пайщиках, когда началась пандемия COVID-19. Чтобы защитить их от лишних контактов, в КПК ввели автоматическую пролонгацию договоров. Все действия со сбережениями происходили в дистанционном режиме, и только в случае крайней необходимости пайщики приходили в офис.

Кроме того, в самые сложные периоды пандемии сотрудники КПК не оставили пожилых без внимания. Они развозили десятки пакетов с продуктовыми наборами, медицинскими масками, а также моющими средствами тем, кто находится в зоне риска заражения коронавирусом.

Несмотря на нестабильную ситуацию в стране и мире, в организации наблюдаются стабильные показатели. В сложное для всех время распространения коронавирусной инфекции COVID-19 КПК «АС Финанс» остаётся гарантом стабильности и надёжности для своих пайщиков. В этот период, и не только, все обязательства исполняются в полном объёме, согласно условиям заключённых договоров. Кооперативом соблюдается баланс между принятыми и выданными денежными средствами. Все заёмщики являются надёжными, проходят тщательную проверку и вовремя, без просрочек производят оплаты по договорам займа.

Завершающийся 2020 год, несмотря на его сложности и сюрпризы, прошёл в кооперативе спокойно, уверенно и устойчиво. Оттока членов кооператива не наблюдается, портфель сбережений увеличивается. Растёт степень доверия и удовлетворённости членов кооператива.

КПК «АС Финанс» поздравляет своих пайщиков и жителей Алтайского края с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям. Чтобы в новом году были новые победы и свершения, исполнялись самые заветные желания. А мы будем помогать вам идти к своим целям, отдавая лучшее, что у нас есть.

КПК «АС Финанс»

Адрес: Барнаул, ул. Шумакова, 16-а, оф. 305А, 307.

Тел. (3852) 250−075

Сайт: асфинанс-сбережения.рф

Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в саморегулируемой организации Кооперативные Финансы. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО «МОВС» С подробной информацией можно ознакомится в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предоставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Сбережения сроком от 1 мес до 5 лет, % ставка 8,5% годовых. Минимальная сумма взноса 50 000 руб. Телефон: 8−800−303−7777.