Предлагаем вам поближе познакомиться с солёными озерами и узнать, что польза воды таких озёр может превосходить пользу морской воды!

Архив компании АкваРоса

АкваРоса — средства, созданные на основе рапы.

Рапа — раствор солей в высокой концентрации. Её уникальный минеральный состав — это следствие встречи чистых родниковых вод с донными неоген-четвертичными соляно-илистыми и соляными отложениями.

Этот «коктейль» настаивался более 2,5 миллионов лет, выдержка что надо.

Для того, чтобы создать эти минеральные растворы, мы проводили исследования рапы разных озер в поисках оптимального состава.

Экологические чистые озера с идеальным минеральным составом мы нашли в Благовещенском районе Алтайского края.

17 микроэлементов — таков состав рапы солёных озёр. Это превосходит состав морской воды. Это, безусловно не просто солёная вода NaCl.

Здоровые слизистые — мощный иммунитет!

Солевые растворы АкваРоса на основе минералов Алтайских озер: профилактика ОРВИ и лор-заболеваний;

содержит 17 минералов для восстановления слизистых оболочек;

разрешено детям с рождения , беременным и кормящим матерям;

беременным и кормящим матерям; натуральный состав.

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ООО «КС Трейд», Россия, 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, 28/1, помещение 1.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ