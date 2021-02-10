АкваРоса — средства, созданные на основе рапы.
Рапа — раствор солей в высокой концентрации. Её уникальный минеральный состав — это следствие встречи чистых родниковых вод с донными неоген-четвертичными соляно-илистыми и соляными отложениями.
Этот «коктейль» настаивался более 2,5 миллионов лет, выдержка что надо.
Для того, чтобы создать эти минеральные растворы, мы проводили исследования рапы разных озер в поисках оптимального состава.
Экологические чистые озера с идеальным минеральным составом мы нашли в Благовещенском районе Алтайского края.
17 микроэлементов — таков состав рапы солёных озёр. Это превосходит состав морской воды. Это, безусловно не просто солёная вода NaCl.
Здоровые слизистые — мощный иммунитет!
- профилактика ОРВИ и лор-заболеваний;
- содержит 17 минералов для восстановления слизистых оболочек;
- разрешено детям с рождения, беременным и кормящим матерям;
- натуральный состав.
Покупайте на сайте aqua-rosa.ru и на Wildberries.ru
ООО «КС Трейд», Россия, 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, 28/1, помещение 1.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ