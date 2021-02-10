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Соленые озера Алтая — для вашей семьи

Предлагаем вам поближе познакомиться с солёными озерами и узнать, что польза воды таких озёр может превосходить пользу морской воды!

Архив компании АкваРоса

АкваРоса — средства, созданные на основе рапы.

Рапа — раствор солей в высокой концентрации. Её уникальный минеральный состав — это следствие встречи чистых родниковых вод с донными неоген-четвертичными соляно-илистыми и соляными отложениями.

Этот «коктейль» настаивался более 2,5 миллионов лет, выдержка что надо.

Для того, чтобы создать эти минеральные растворы, мы проводили исследования рапы разных озер в поисках оптимального состава.

Экологические чистые озера с идеальным минеральным составом мы нашли в Благовещенском районе Алтайского края.

17 микроэлементов — таков состав рапы солёных озёр. Это превосходит состав морской воды. Это, безусловно не просто солёная вода NaCl.

Здоровые слизистые — мощный иммунитет!

Солевые растворы АкваРоса на основе минералов Алтайских озер:
  • профилактика ОРВИ и лор-заболеваний;
  • содержит 17 минералов для восстановления слизистых оболочек;
  • разрешено детям с рождения, беременным и кормящим матерям;
  • натуральный состав.

Покупайте на сайте aqua-rosa.ru и на Wildberries.ru

ООО «КС Трейд», Россия, 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, 28/1, помещение 1.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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